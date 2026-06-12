世足賽／從顱骨骨折瀕死到抗命頭錘破網 墨西哥希門尼斯首球淚獻亡父

2026年世界盃足球賽正式點燃戰火，地主國墨西哥在開幕戰中，靠著35歲老將希門尼斯（Raul Jimenez）一記石破天驚的頭槌破網，拿下本場比賽的第二分，也為墨西哥在開幕戰中保住勝利。當他仰望天空、淚水奪眶而出時，這不僅是本屆賽事最動人的一幕，更是他從鬼門關前走一遭後，對命運最頑強的反擊。

6年前當時效力英超狼隊的希門尼斯正值生涯巔峰，卻在與兵工廠的比賽中，與對手發生驚悚的頭部相撞，那一聲迴盪在空蕩球場的巨響，換來的是致命的顱骨骨折與腦出血，當時的他倒地不起、失去意識，若非醫療團隊即時開刀釋放腦壓，他險些連性命都不保。

歷經漫長的復健，希門尼斯克服了初期失去平衡、頭盔帶來的恐懼，甚至挺過低潮與轉隊陣痛，今天更在世足賽開幕戰上，以地主球員身份迎來個人生涯首顆世足賽進球。希門尼斯在進球後，不僅雙手指向天空還激動淚崩，並將這球獻給他3個月前過世的父親。

「我們真心祝賀他，因為他為球隊做出了巨大的貢獻。」開賽第9分鐘就為墨西哥隊進球，也是本屆世足賽第一顆進球的基尼奧內斯（Julian Quinones），在談到隊友希門尼斯對抗命運的精彩故事時說：「能夠成為球隊的一份子是我們的驕傲，他能繼續為國家隊進球，這真是太棒了。」

看到希門尼斯在世足賽舞台首度進球，過去曾在狼隊擔任助理教練並與希門尼斯合作過的堪薩斯城競技助教魯比奧（Edu Rubio）表示，「這對希門尼斯來說意義非凡，他為能代表國家隊出戰而感到無比自豪，他深愛著自己的祖國。他穿著9號球衣，他的祖國是本屆世足賽的東道主，所以一切都對他有利。這是第一場比賽，現場觀眾眾多，這對他和他的家人來說將是夢想成真。」