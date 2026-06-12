世足賽／每4年瘋一次！「零基礎速成指南」秒懂觀賽重點

全球最受矚目體壇盛事2026 FIFA世界盃足球賽正式登場，本屆比賽由美國、加拿大、墨西哥3國共同主辦，吸引全世界球迷的目光。一名球迷發文，介紹「零基礎世足指南」，包括規則、解說慣用語、熱門球隊與看球技巧，幫助不了解足球比賽的觀眾快速了解世界盃相關知識，順利加入這場屬於全世界球迷的足球盛宴。

本屆世足賽程從台灣時間6月12日至7月20日，今年再度由愛爾達取得台灣區轉播總代理，同時授權中華電信MOD、Hami Video電視運動館完整賽事，以及東森電視、台視播出精選賽事，涵蓋OTT TV、IPTV的MOD及無線、有線電視等四大平台都看得到。

一名球迷在小紅書分享「零基礎世界盃速成指南」，幫助不懂球的「一日球迷」快速融入比賽：

一、基本規則

足球賽的常規時間共90分鐘，上下半場各有45分鐘，另外還要算上傷停補時的時間，假如寫45+2就代表半場共要補時2分鐘，每一支球隊場上共有11名球員，包含1名守門員。

本屆世足賽共有48支球隊參賽，12個小組各4支球隊，每隊共要踢3場小組賽，贏球的話加3分、平手加1分、輸球則沒加分，每組排名在前兩名的球隊直接晉級32強賽，另外取8個成績最好的小組第3名球隊晉級。

正規時間平手怎麼辦？

小組賽兩隊如果踢成平手不用進入加時賽，但淘汰賽必須分輸贏，90分鐘平手後進入30分鐘的加時賽，如果再平手就會進入輪流罰球的PK大戰。

在比賽過程中，如果球員出現過大的犯規動作，裁判會出示一張黃牌作為警告，如果對同一個球員出示第二張黃牌，則會「兩黃變一紅」，該名球員將會被直接罰下場，此時球隊就會面臨少一人應戰的窘境。

越位到底是什麼？

越位規則一直讓許多人搞不懂，用簡單的話描述，就是指隊友傳球的瞬間，如果接球者比倒數第二個防守球員更靠近球門的話，就會被裁判吹越位，球權交換。

另外足球比賽共有3種定位球，首先是12碼罰球，如果防守球員在禁區中犯規，進攻球員就可以站在12碼罰球處進行射門，球射進球門內就算得分；角球代表防守球員將球碰出底線，進攻球員就能夠在球場邊角進行發球；自由球則是在防守球員在禁區外犯規，進攻球員能夠原地直接開球。

二、解說慣用語

足球解說大致會出現4個慣用語，首先是「帽子戲法」，意謂一名球員單場進3顆球；「世界波」指進攻球員在禁區外的遠距離遠射破門；「烏龍球」是指球員不小心將球踢進自己隊伍的球門內；「爆冷」代表弱隊意外贏熱門強隊。

三、熱門球隊

阿根廷

上屆世足賽的冠軍球隊，球衣顏色為藍白色條紋，當家球星就是身穿10號球衣的梅西（Lionel Andrés Messi），擅長傳控踢法，隊員彼此配合細膩，是許多球迷的主隊。

阿根廷隊當家球星梅西。 路透

法國

球衣顏色為深藍色，實力強勁，球員的速度更是一大特色，當家球星是穿著10號球衣的姆巴佩（Kylian Mbappé Lottin），進攻實力頂尖且觀賞性強。

法國隊球星姆巴佩。 法新社

巴西

森巴足球代表隊伍，球衣顏色是黃色、褲子為綠色，知名球星是10號的內馬爾（Neymar da Silva Santos Júnior），擅長花式帶球，觀賞性同樣很強。

巴西隊球星內馬爾。 路透

英格蘭

球衣顏色是白色，知名球星是9號的凱恩（Harry Edward Kane），踢球風格較為穩健，隊內帥哥非常多。

英格蘭隊球星凱恩。 路透

葡萄牙

球衣為酒紅色，當家球星就是國際知名的C羅（Cristiano Ronaldo），41歲仍然在足壇奮戰，在全世界擁有非常多的粉絲。

葡萄牙隊球星C羅。 美聯社

四、新球迷入門技巧

第一步是挑選喜歡的球隊，可以在上述5支球隊中任意挑選，只挑該球隊比賽的場次觀賽，不用觀看其他多餘的賽事。此外本屆比賽地點因為是在美洲，比賽時間集中在凌晨0時到中午之間。

最後原PO提醒，觀看比賽時看「亮點」就好了，例如球星帶球突破、射門或罰球的瞬間，不用緊盯全場比賽，也能享受到看球的樂趣。