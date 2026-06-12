世足賽／每4年瘋一次！「零基礎速成指南」秒懂觀賽重點
全球最受矚目體壇盛事2026 FIFA世界盃足球賽正式登場，本屆比賽由美國、加拿大、墨西哥3國共同主辦，吸引全世界球迷的目光。一名球迷發文，介紹「零基礎世足指南」，包括規則、解說慣用語、熱門球隊與看球技巧，幫助不了解足球比賽的觀眾快速了解世界盃相關知識，順利加入這場屬於全世界球迷的足球盛宴。
本屆世足賽程從台灣時間6月12日至7月20日，今年再度由愛爾達取得台灣區轉播總代理，同時授權中華電信MOD、Hami Video電視運動館完整賽事，以及東森電視、台視播出精選賽事，涵蓋OTT TV、IPTV的MOD及無線、有線電視等四大平台都看得到。
一名球迷在小紅書分享「零基礎世界盃速成指南」，幫助不懂球的「一日球迷」快速融入比賽：
一、基本規則
足球賽的常規時間共90分鐘，上下半場各有45分鐘，另外還要算上傷停補時的時間，假如寫45+2就代表半場共要補時2分鐘，每一支球隊場上共有11名球員，包含1名守門員。
本屆世足賽共有48支球隊參賽，12個小組各4支球隊，每隊共要踢3場小組賽，贏球的話加3分、平手加1分、輸球則沒加分，每組排名在前兩名的球隊直接晉級32強賽，另外取8個成績最好的小組第3名球隊晉級。
正規時間平手怎麼辦？
小組賽兩隊如果踢成平手不用進入加時賽，但淘汰賽必須分輸贏，90分鐘平手後進入30分鐘的加時賽，如果再平手就會進入輪流罰球的PK大戰。
在比賽過程中，如果球員出現過大的犯規動作，裁判會出示一張黃牌作為警告，如果對同一個球員出示第二張黃牌，則會「兩黃變一紅」，該名球員將會被直接罰下場，此時球隊就會面臨少一人應戰的窘境。
越位到底是什麼？
越位規則一直讓許多人搞不懂，用簡單的話描述，就是指隊友傳球的瞬間，如果接球者比倒數第二個防守球員更靠近球門的話，就會被裁判吹越位，球權交換。
另外足球比賽共有3種定位球，首先是12碼罰球，如果防守球員在禁區中犯規，進攻球員就可以站在12碼罰球處進行射門，球射進球門內就算得分；角球代表防守球員將球碰出底線，進攻球員就能夠在球場邊角進行發球；自由球則是在防守球員在禁區外犯規，進攻球員能夠原地直接開球。
二、解說慣用語
足球解說大致會出現4個慣用語，首先是「帽子戲法」，意謂一名球員單場進3顆球；「世界波」指進攻球員在禁區外的遠距離遠射破門；「烏龍球」是指球員不小心將球踢進自己隊伍的球門內；「爆冷」代表弱隊意外贏熱門強隊。
三、熱門球隊
阿根廷
上屆世足賽的冠軍球隊，球衣顏色為藍白色條紋，當家球星就是身穿10號球衣的梅西（Lionel Andrés Messi），擅長傳控踢法，隊員彼此配合細膩，是許多球迷的主隊。
法國
球衣顏色為深藍色，實力強勁，球員的速度更是一大特色，當家球星是穿著10號球衣的姆巴佩（Kylian Mbappé Lottin），進攻實力頂尖且觀賞性強。
巴西
森巴足球代表隊伍，球衣顏色是黃色、褲子為綠色，知名球星是10號的內馬爾（Neymar da Silva Santos Júnior），擅長花式帶球，觀賞性同樣很強。
英格蘭
球衣顏色是白色，知名球星是9號的凱恩（Harry Edward Kane），踢球風格較為穩健，隊內帥哥非常多。
葡萄牙
球衣為酒紅色，當家球星就是國際知名的C羅（Cristiano Ronaldo），41歲仍然在足壇奮戰，在全世界擁有非常多的粉絲。
四、新球迷入門技巧
第一步是挑選喜歡的球隊，可以在上述5支球隊中任意挑選，只挑該球隊比賽的場次觀賽，不用觀看其他多餘的賽事。此外本屆比賽地點因為是在美洲，比賽時間集中在凌晨0時到中午之間。
最後原PO提醒，觀看比賽時看「亮點」就好了，例如球星帶球突破、射門或罰球的瞬間，不用緊盯全場比賽，也能享受到看球的樂趣。
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