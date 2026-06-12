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「簽證受阻」大批球迷無緣赴美看世界盃！阿根廷企業佛心：送電視機

香港01／ 撰文：林嘉敏
阿根廷企業集團Newsan推出活動，因美簽被拒無法親赴世界盃現場的球迷可以獲取一台Noblex品牌電視機，球迷樂翻了。路透
阿根廷企業集團Newsan推出活動，因美簽被拒無法親赴世界盃現場的球迷可以獲取一台Noblex品牌電視機，球迷樂翻了。路透

2026年美加墨世界盃（World Cup 2026）開幕在即，部份阿根廷球迷因申請美國簽證遭拒無法親赴現場觀賽。對此，阿根廷企業集團Newsan推出暖心補償活動，向受阻球迷免費贈送電視機。 

Newsan在社交媒體上宣布，針對今年1至6月遭美國拒批簽證的阿根廷民眾，免費送出本土Noblex品牌電視機。活動名額限定前100名，符合資格者只需攜帶拒簽證明，前往布宜諾斯艾利斯辦事處登記即可領取，消息一出迅速在當地引發熱議。

阿根廷球王<a href='/search/tagging/2/梅西' rel='梅西' data-rel='/2/90958' class='tag'><strong>梅西</strong></a>。美聯社
阿根廷球王梅西。美聯社

24歲電競選手Tomas Vageller成為幸運獲獎者之一，他表示原本期待見證球王梅西（Lionel Messi）可能是最後一屆的世界盃，無奈因簽證問題無法親臨現場，「很遺憾不能親眼看到，不過，現在有一份禮物。」

據路透社報導，當地球迷普遍認為，2022年是美斯率隊奪冠的最佳契機，因此，本屆世界盃在阿根廷的氛圍相對平淡。

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文章授權轉載自《香港01》

2026世足賽

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