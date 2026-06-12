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世足賽／南非暌違16年登場吞開幕敗 門將坦言還不習慣賽事節奏

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
南非門將威廉斯（Ronwen Williams）。路透
南非門將威廉斯（Ronwen Williams）。路透

2026年世足賽今天凌晨盛大開踢，地主之一的墨西哥在開幕戰迎戰南非，靠著前鋒基尼奧內斯（Julian Quinones）開賽第9分鐘就進球，最終以2：0捍衛主場，賽後談到在滿場落後雷鳴般的歡呼聲中進球，基尼奧內斯興奮直呼，這是一場難以置信的勝利，更向並肩作戰的隊友致敬，「最重要的是我們非常團結，今天大家都看到了這一點。」

身為開紅盤的第一功臣，基尼奧內斯賽後將榮耀歸於團隊，「我很感謝隊友們的努力，這幾天我們深刻感受到了球迷的熱情，這股力量把大家緊緊凝聚在一起。能在這麼壯觀的球場、與這麼棒的球迷一起慶祝我生涯首顆世足進球，真的太興奮了。」

送出關鍵助攻給希門尼斯（Raul Jimenez）門前頭槌破網穩住勝局的邊鋒阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）也坦言，在主場迎戰世足賽這種等級的賽事，是從小到大無法用言語形容的夢想。他也透露與希門尼斯的進球默契，「中場休息時，希門尼斯就叫我找機會傳中給他。儘管開賽時我們積極逼搶，但之後我們試圖放慢節奏，並收到成效。」

儘管這場大戰最終演變成動用3張紅牌的慘烈大戰，但暌違16年重返世足賽舞台的南非仍是展現鬥志，門將威廉斯（Ronwen Williams）賽後坦言，球隊太久沒有站上世足賽舞台，對於頂級賽事節奏多少感到不習慣，且在這種頂級殿堂只要犯錯就會付出代價，「但我們沒有放棄，至少我們現在知道對手的實力了。這只是一場比賽，回去後我們會繼續戰鬥，下一場絕對會表現得更好。」

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