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世足賽／世界盃帶動電視需求 比利時零售商估6月銷量增50%
2026年世界盃足球賽今天正式開踢，球迷觀看比賽的需求增加，帶動電視銷售量。比利時的電子零售商評估，今年6月電視銷量增幅上看50%。
布魯塞爾時報與比利時通訊社報導，看準世足賽熱潮為視聽設備帶來的強勁需求，比利時的電子零售商、大型連鎖店推出眾多促銷活動吸引消費者。
報導指出，業者普遍反映今年6月電視的銷量大幅增長，部分業者更樂觀預估增幅可望達到50%，最高上看70%。
部分消費者追求更好的觀賽體驗，因此擁有更大螢幕、更高更新率的電視也受到青睞。據統計，這類電視的銷量增加30%到35%，Soundbar音響設備的銷量也增15%。
分析指出，這波銷量激增的浪潮始於5月初並持續至今，後續的銷售情形將與比利時在世足賽中的表現息息相關。
比利時在今年世界盃足球賽的首戰將對上埃及，比賽將於台灣時間16日凌晨3時開踢。
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