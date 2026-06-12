世足賽／開幕戰地主墨西哥2比0勝南非 罕見祭出3張紅牌

史上規模最大的世界盃足球賽今天開踢，主辦國之一的墨西哥在開幕戰以2比0擊敗南非。隊中昆諾斯踢進本屆世足第1球，但兩隊合吞3張紅牌，也對未來小組賽事增添不少變數。

這場A組賽事是在墨西哥市體育場，也就是眾人熟知的艾茲提卡球場（Azteca Stadium）舉行。此一墨西哥足壇聖地曾在1970年與1986年辦過世界盃開幕戰，如今也成為首個3度舉行世足開幕戰的比賽場地。

比賽開始，A組世界排名最高的墨西哥就掌握控球權。昆諾斯（Julian Quinones）在9分鐘時趁南非後防混亂踢進本屆世界盃第1球，墨西哥1比0領先。

墨西哥持續給予對手壓力，幾次射門都有相當威脅性。不過有的踢中門柱，有的則是遭南非門將威廉斯（Ronwen Williams）奮勇救下，全隊雖然攻勢不斷，可是上半場僅以1比0領先。

下半場進行至49分鐘時，墨西哥古提瑞茲（BrianGutierrez）取得單刀機會，防守的南非球員西索爾（Sphephelo Sithole ）只好自後方犯規，也吃下本屆世界盃第1張紅牌，南非自此僅能以10人應戰，完全處於守勢。

墨西哥在67分鐘時，希梅內斯（Raul Jimenez）接獲右翼傳中頭槌破網，雙方比數來到2比0。不久後南非梓瓦內（Themba Zwane）又吃下全隊第2張紅牌，而這場比賽的紅牌風暴尚未止歇，墨西哥後場主力蒙特斯（Cesar Montes）在防守時也是直接吃紅牌下場。這場比賽並沒有太多火藥味，可是卻給出罕見的3張紅牌。

墨西哥曾在2010年的世界盃對上南非，當時雙方是以和局收場，不過今天全隊壓制對手，嘗試射門數以16比3遙遙領先。這支代表隊本屆仍由67歲老教頭阿吉雷（

Javier Aguirre）領軍，這已是他第3次執教國家隊。

這是墨西哥第8次參加世界盃開幕戰，先前他們5次失利，最近2次則是平手，其中包括2010年對南非的比賽。今天這場比賽的勝利，也是隊史在世界盃開幕戰的首勝。