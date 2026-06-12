世足賽／世足開幕戰登場 夏奇拉伯納男孩獻唱嗨翻球迷

2026年世界盃足球賽今天正式開踢，由墨西哥對戰南非隊。流行樂天后夏奇拉與奈及利亞歌手伯納男孩稍早在阿茲特克體育場開幕式獻唱，現場觀眾紛紛起立歡呼。

法新社報導，本屆世界盃足球賽共有48支隊伍參賽，由墨西哥、美國、加拿大共同主辦，總計將舉行104場賽事，冠軍戰將於7月19日在美國紐澤西州舉行。

稍早舞者們圍繞著巨型世足獎盃起舞，煙火在墨西哥市（Mexico City）的阿茲特克體育場（EstadioAzteca）綻放。這座歷史性體育場舉辦過1970及1986年世足賽，為了今年的比賽進行翻新，可容納8萬人。

開幕式來到最高潮時，哥倫比亞籍拉丁天后夏奇拉（Shakira）聯手伯納男孩（Burna Boy）表演本屆賽事官方主題曲Dai Dai，全場觀眾歡聲雷動。

其他表演者包括哥倫比亞雷鬼歌手J巴爾文（JBalvin）以及義大利男高音安德烈波伽利（AndreaBocelli）等，現場氣氛愈來愈熱鬧。

40歲球迷歐洛斯柯（Ingrid Orozco）告訴法新社：「墨西哥已經開始開趴。」19歲的拉米雷斯（Gustavo Ramírez）則說：「這太棒了。」

體育場內氣氛熱烈，然而在墨西哥市市中心，數以千計的球迷試圖進入官方世界盃球迷專區時，現場出現混亂推擠。

球迷專區設於左卡洛廣場（Zocala plaza），近來為防堵發動抗議要求加薪的教師進入該區，豎起金屬柵欄，出入因此受到限制。

一名市府官員試圖維持現場秩序，透過擴音器對人群大喊：「不要推擠，這裡有小孩，你們像野獸一樣！」一些球迷扔擲水瓶並辱罵員警，同時大聲為墨西哥隊加油。

開幕戰將在這裡的巨型螢幕轉播，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）原本預計到球迷專區觀賽，但由於該區域近日有教師抗議活動，薛恩鮑姆是否出席仍有變數。