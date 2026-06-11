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世足賽開踢／最賺錢賽事 超越奧運
拜參賽隊伍擴編與轉播收入激增所賜，即將在美、加、墨登場的本屆世界盃，有望成為歷來最賺錢的體育競賽活動。但今年世足賽最便宜的小組賽門票平均要價200美元，決賽門票則至少要2,030美元，為史上最貴，反而可能抑制現場觀賽的人氣。
國際足總（FIFA）近幾年不斷上修賽事收入預期，根據財務報告，預料在截至今年的四年內，有望締造130億美元的收入，其中近90億美元將在今年進帳。相較下，最近的2024年巴黎奧運僅創造44.8億歐元（52.4億美元）收入。
FIFA最大的印鈔機是轉播權，本屆轉播收入預料高於2018俄羅斯世界盃的31億美元、以及2022年卡達世界盃的34億美元，一大主因是本屆會內賽隊伍從32隊擴增到48隊，使賽事數量從64場激增至104場，且對北美、歐洲等獲利最豐市場的觀眾來說，比賽開打時間也遠比四年前的卡達友善。FIFA也推動多項重大商業創新，首度將女子世界盃電視轉播權獨立出售，同時也開始將社群媒體流量變現，把前10分鐘賽事直播權出售給TikTok與YouTube，希望藉此將年輕觀眾導向完整的電視網轉播。
FIFA僅次於轉播權的收入來源，是門票銷售與餐旅。本屆是FIFA首度直接掌控票務，而非外包給當地主辦單位，採用浮動定價，票價會隨著需求上漲，並開設了官方轉售平台，向買賣雙方各抽成15%。即使經過通膨調整，今年美加墨世足賽的門票價格，比2022年卡達世足的價格高出一倍。
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