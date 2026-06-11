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世足賽開踢／人工智慧上秀…預估650萬人觀賽 創造410億美元經濟效益

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
2026世足賽，美國首場在加州Sofi體育場。美聯社
2026世足賽，美國首場在加州Sofi體育場。美聯社

2026年世界盃足球賽11日起將在美國、加拿大及墨西哥開踢，預估將帶進至少410億美元的經濟效益，支持超過80萬個工作，成為史上對全球經濟影響最大的體育賽事，猶如經濟強權，並且將是史上最依賴人工智慧（AI）的世界盃。

今年世足賽的會內賽規模擴大到48支球隊，多於2022年上次舉行的32隊，維德角（Cape Verde）、古拉索（Curacao）、約旦及烏茲別克將在今年世足賽首登場。這48隊將在16座主辦城市較勁，共踢104場比賽。

國際足總（FIFA）與世界貿易組織（WTO）去年4月公布的研究推算，2026年世足賽與足球俱樂部世界盃（Club World Cup）將在美國創造470億美元的經濟產值。

受惠產業與類股
受惠產業與類股

美國銀行（BofA）全球研究公司的研究報告更預測，今年世足賽為全球國內毛額（GDP）增添約410億美元，猶如「超級經濟強權」，並且支持超過80萬個工作，以美國的受惠就業數最多，約18.5萬個，但其效益將透過消費者在餐飲、運動服飾業的支出提高，嘉惠全球。

報告推估，今年世足賽將吸引約650萬球迷觀賽，遠高於1994年美國主辦世界盃的360萬人紀錄，所有人為了觀賽的搭機飛行距離將達600億公里，將是「地球與太陽系邊緣之間距離的三倍」，且約60億人都將追蹤賽事進度，相當於全球人口的75%。踢入會內賽的48國GDP約占全球的62%，人口占比為27%。

今年的世足賽也將是歷來最「數據密集」的體育盛會，直接賽事的數據量就達90 PB（100萬GB），是2022年的45倍，再加上運用人工智慧（AI）、超大規模運算及數位孿生，管理物流與球迷互動所產生的數據量，共逼近2 EB（10億GB）。

報告也預測，隨著觀眾從傳統電視轉向串流、媒體及社群平台，今年世界盃決賽的網路流量將占全球多達7%，數位串流觀眾將超越傳統電視，社群媒體討論量也將暴增。

每支球隊都將運用AI模型即時分析上億的數據點、及2,000場以上的賽事表現，還有16座賽事場館的數位孿生、及美加墨三國的AI驅動指揮中心，都讓AI在整場盛會扮演核心的營運角色，大幅提振AI晶片、邊緣運算、雲端基建、資料中心及網路頻寬的需求。在預測平台熱絡發展之際，運動博弈金額也將「大噴發」。

美銀的報告指出，2010年南非世界盃正好碰上大宗商品超級榮景、2022年卡達世界盃正逢波斯灣經濟榮景，2026年世界盃將圍繞三大主軸：AI榮景、串流擴張及數位基建興建熱潮。

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