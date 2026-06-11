世足賽／首戰對決地主墨西哥 南非教頭要球員專注比賽

AI摘要 文章摘要整理： 南非與墨西哥將在世界盃首戰交鋒，布魯斯要求球員抗壓專注；阿基瑞則希望墨西哥打破開幕戰七戰全敗的宿命。

南非國家隊教頭布魯斯已要求麾下球員在明天的世足首場賽事，對決共同主辦本屆世界盃的地主國墨西哥時，必須專注比賽，摒除預期中地主國球迷排山倒海而來的加油吶喊聲。

法新社報導，74歲的布魯斯（Hugo Broos）將帶著激動的心情重返阿茲特克體育場（Estadio Azteca），率領南非國家隊在墨西哥市A組小組賽上陣。

這位前比利時國腳曾於1986年墨西哥世界盃期間，親身體驗過阿茲特克體育場的震撼威力，當時他代表歐洲「紅魔」比利時國家隊在開幕戰中對陣地主墨西哥國家隊。

而明天的開幕戰可能重演當年比賽的震撼場面，他認為這場比賽對南非能否晉級至關重要。

布魯斯表示：「現場將有8萬5000名墨西哥人高聲吶喊。但我們必須專注於自己的比賽。如果我們能做到這一點，不被這8萬5000名墨西哥人的噪音過度影響，那我們就能踢出一場好球。」

布魯斯認為，墨西哥是A組中最難纏、必須擊敗的對手。

布魯斯在談到這支被稱為「三色軍團」（El Tri）的墨西哥國家隊時說：「我想他們過去10場比賽幾乎全勝。所以他們會是一支充滿信心的球隊…他們是這個小組中實力最強的隊伍。」

「明天將會是一場非常艱難的比賽。我們需要發揮出最佳水準，但我可以向你們保證，我們的球隊已經準備好…奮戰到底。」

墨西哥有史以來踢過7場世界盃開幕戰，但從未贏過任何一場，現任總教練阿基瑞（Javier Aguirre）誓言打破這個魔咒。

阿基瑞在賽前記者會上表示：「我們必須打破這項統計數據。」

他說：「我之前不知道這個事實。我打算告訴我們的球員們。這將成為另一個激發鬥志的動力來源。」

阿基瑞明天將重新體驗在家鄉參與世界盃的感受，距離他於1986年以球員身分參賽已過了40年。

這位67歲的教頭表示：「自從我22個月前接掌兵符以來，沒有任何事能比再次在家鄉體驗世界盃更讓我激動。」