全球都在看！世足賽開幕典禮周五凌晨1:30登場 球迷這邊看

全球最受矚目體壇盛事2026 FIFA世界盃足球賽將於台灣時間6月12日凌晨至7月20日盛大登場，球迷最關注的開幕典禮將在周五（12日）凌晨1點半登場，今年再度由愛爾達取得台灣區轉播總代理，同時授權中華電信MOD、Hami Video電視運動館完整賽事，以及東森電視、台視播出精選賽事，涵蓋OTT TV、IPTV的MOD及無線、有線電視等四大平台都看得到。

根據 FIFA官方資料，今年賽事由墨西哥、加拿大及美國三國共同主辦，且將在各自首場賽事開賣前約90分鐘舉行慶祝活動，墨西哥將率先舉行開幕典禮，時間就是周五凌晨1點半登場，BLACKPINK LISA、Tyla、Katy Perry 等國際巨星受邀成為開幕式或者是慶祝活動演出嘉賓，為世足賽拉開序幕。

愛爾達電視連續四次取得台灣區轉播總代理，透過ELTA.tv全程完整播出史上首次擴編48隊、共計104場賽事；愛爾達將同步授權中華電信、東森電視、台視。

至於如何收看2026 FIFA世界盃，愛爾達公布，轉播總代理為愛爾達，將有「完整104場」在愛爾達電視、ELTA.tv以及http://elta.tv播出。

愛爾達授權合作夥伴的中華電信則將在IPTV MOD、新媒體平台Hami Video電視運動館播出「完整賽事」；東森電視則將在有線電視平台播出「精選場次」；台視則是無線電視平台，播出精選場次。

愛爾達董事長陳怡君表示，愛爾達長期深耕足球轉播，每年播出超過數千小時頂級職業足球賽事，連續四次取得世足賽台灣區轉播總代理，將投入最完整的轉播資源與最專業的製播團隊，推出多達10人的超豪華解說陣容，一場不漏完整呈獻轉播服務，規劃賽前、賽後節目內容，結合數位平台、社群媒體與跨平台合作夥伴，打造最完整的世界盃觀賽體驗，陪伴球迷一起見證足球歷史新篇章。

同時，ELTA.tv將成立FIFA世界盃專區，並獨家提供104場全賽事完整加長版無廣告服務、app即時回看功能、完整VOD服務、中英雙語介面切換，讓無法熬夜的用戶，隨時都能追上精彩賽況。

中華電信則宣布，MOD及Hami Video雙平台完整直播104場精彩全賽事，設置「FIFA世界盃」專區，提供賽事直播、轉播表、戰績表、VOD等一站式資訊服務，Hami Video亦成立24小時專屬頻道Hami足球1台至4台。

本屆開幕表演首次跨三國於墨西哥、加拿大及美國三地主辦國陸續登場，中華電信指出，台灣時間6月12日凌晨1點30分墨西哥率先揭開序幕，將由Hami足球1台全程直播；凌晨3時接續直播由地主隊墨西哥對陣南非的FIFA世界盃首戰，正式展開為期39天的足球盛宴。

此外，中華電信也推出，熱血瘋足球新促案，HiNet光世代「速在必行」每月699元起，雙向500M千元有找每月999元甜蜜價、雙向1G家用型每月1,199元優惠，每月加價100元起即可享「MOD家速方案」，暢看國際體育賽事與熱門影劇，申辦指定方案，有機會申辦抽星宇航空（2646）雙人來回機票，再送Hami Point 600點。

2026 FIFA世界盃將首度擴編為48支球隊參賽，賽程橫跨39天，共進行104場比賽，規模創下歷史新高。來自世界各地的頂尖球星與國家隊將齊聚北美，在美國、加拿大與墨西哥三國共同舉辦的舞台上爭奪世界冠軍榮耀。

除此之外，本屆也將是國際足壇新舊年代的傳承時刻，足壇巨星阿根廷梅西、葡萄牙C羅即將為榮譽而戰，而新生代的法國姆巴佩、挪威哈藍德、西班牙亞馬爾將登上世界舞台，預料上演精采的世代對話，都是本屆賽事的看點之一。