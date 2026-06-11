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世足賽／栃木縣那須動物王國「通靈鸚鵡」預測日本小組賽3連勝

中央社／ 栃木縣11日綜合外電報導
栃木縣那須動物王國「通靈鸚鵡」。 擷圖自X
栃木縣那須動物王國「通靈鸚鵡」。 擷圖自X

2026年世界盃足球賽即將開踢，日本一隻過去多次精準預測國際體育賽事結果的「通靈鸚鵡」，今天下午預測日本隊在小組賽3場賽事將以「3連勝」晉級。

日本「朝日新聞」報導，這隻以高智商聞名的21歲非洲灰鸚鵡名為「奧莉薇亞」，目前生活在栃木縣那須町「那須動物王國」。

牠從2014年開始進行體育賽事占卜，2015年加拿大舉辦女子世界盃足球賽，日本隊踢了7場比賽，牠精準命中6場。在2023年舉辦的世界棒球經典賽（WBC），牠更完全命中日本隊全部7場比賽結果。

奧莉薇亞過去在各類國際體育賽事的綜合命中率為53.6%，110場比賽命中59場。

然而，牠預測準確率最低的正是男子世界盃足球賽。

在2014年巴西世界盃、2018年俄羅斯世界盃以及2022年卡達世界盃，日本隊總計11場比賽，牠只猜中了1場，命中率僅9%。

由於今天是雨天，奧莉薇亞占卜地點選在那須動物王國的「草泥馬之丘」。

日本時間下午3時過後，在遊客們注目下，奧莉薇亞針對日本小組賽對戰荷蘭、突尼西亞和瑞典的賽事結果進行了占卜。

占卜方式是讓奧莉薇亞用鳥喙叼起日本隊國旗、對手隊國旗，或是代表「平手」的旗幟。

在全部3場賽事中，牠雖然都在日本國旗與對手國旗之間猶豫不決，但最終都抽出了日本國旗，預測日本隊將全勝。

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