世足賽／世界盃將開踢 中企贊助額縮水7成

美加墨世界盃足球賽即將開踢，曾是「最大金主」的中國企業對本屆賽事的贊助熱情大幅降溫，中國贊助商僅有3家，共投入約3.5億美元，較上屆卡達世界盃的13.95億美元縮水7成。

香港星島日報今天報導，國際足球總會設置四級贊助體系，分別為合作夥伴（頂級）、特級贊助商（二級）、官方贊助商（三級）、賽事支持商（四級），其中頂級贊助商的合作費用約1.5億至2億美元，中國的聯想與萬達（後退出）位列此級，與Adidas、可口可樂等國際一線品牌並肩；二級贊助商尚未披露具體名單；三級贊助商投入規模為6500萬至9500萬美元，中國的海信與蒙牛在此層級，與麥當勞等贊助相當。

按照最初合作規劃，4家中國企業共投入逾5億美元，但由於萬達未按時支付贊助費，被國際足總暫停權益，最後退出贊助商行列；其他3家中國企業實際贊助額可能僅3.5億美元。

報導說，回顧以往，中國企業曾是連續兩屆世界盃的「最大金主」，2018年俄羅斯世界盃，7家中國企業共贊助約8.35億美元，中國首度登頂全球最大贊助來源國；2022年卡達世界盃，中國企業贊助額達13.95億美元的巔峰，贊助商包括萬達、海信、蒙牛、vivo、雅迪和BOSS直聘（招聘網站）等6家。

報導引述分析說，本屆中國企業贊助熱情大減主要與企業經營承壓有關。光電企業英利贊助兩屆世界盃後，受業績拖累已無力繼續投入；萬達則因房地產爆雷，陷入財務危機，退出頂級贊助陣營。

此外，本屆賽事7成集中在中國時間凌晨至清晨時段，收視率估計不高，進一步削弱企業贊助意願。

與此同時，分析表示，中國企業海外營銷模式也已轉變。中國品牌亮相世界盃始於2010年，當年英利投入8000萬美元，讓「中國英利」4個中文字首度亮相南非世界盃，也是世界盃舉辦80多年來首次有中文標識，如今中國企業海外營銷更青睞精準觸達客戶群體的數位化營銷，相較之下，傳統世界盃廣告受眾寬泛、成本偏高，CP值已明顯不足。