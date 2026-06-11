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世足賽／「哈～哈～哈～哈不停」 挪威球星哈蘭德諧音廣告讓網友笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
挪威曼城球星哈蘭德成為王老吉代言人，洗腦廣告歌曲在社群爆紅。 （取自微博）
挪威曼城球星哈蘭德成為王老吉代言人，洗腦廣告歌曲在社群爆紅。 （取自微博）

世界盃還未開踢，挪威曼城前鋒哈蘭德（Erling Haaland）率先成為話題人物，中國知名涼茶品牌王老吉近期宣布邀請哈蘭德擔任代言人，不僅讓這位曼城射手開口說中文，廣告影片更改變經典應援曲創造洗腦「哈～哈～哈～哈蘭德」旋律，影片也迅速在社群引爆討論。

哈蘭德先前在社群發文官宣自己王老吉全球代言人身分，更在影片內用中文向粉絲打招呼：「大家好，我是王老吉全球代言人，怕上火，喝王老吉！」逗趣畫面吸引大批網友留言朝聖，影片發布兩天已累計超過220萬次觀看。

王老吉官方也發布最新廣告影片，將球迷製作的哈蘭德專屬應援曲《Haaland Song》改編成中文，歌詞包含「哈蘭德～天熱就哈王老吉～怕上火喝王老吉～燒烤就哈王老吉～哈～哈～哈」，影片搭配哈蘭德活潑演出與浮誇噴火特效，讓網友於各大平台瘋狂轉傳。

許多網友看過廣告後紛紛留言：「土到極致就是潮」、「不說還以為是AI」，也有人直呼太洗腦：「我腦袋已被王老吉入侵」，更有眼尖網友點出哈蘭德女友也有在廣告中現身，逗趣廣告也讓球迷見識到「魔人普烏」球場外的另一面。

2026世足賽倒數

世足戰報 2026美加墨世足 挪威

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