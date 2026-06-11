快訊

外資賣壓降溫了？台股狂震1456點僅跌76點 3大法人賣超353億元

知名童星流落街頭影片遭瘋傳 當年夥伴發聲認了「非單純給錢能解決問題」

分析／這就是屬於尼克的一季！馬刺3敗都是雙位數被逆轉 G5已很難贏

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／墨西哥將辦13場世足賽 美使館籲旅客查旅遊警示

中央社／ 墨西哥市10日綜合外電報導
墨西哥人在墨西哥城世足賽場地外示威。 美聯社
墨西哥人在墨西哥城世足賽場地外示威。 美聯社

美國駐墨西哥大使館表示，由於墨西哥各地安全風險「差異極大」，美國國務院對每個州發布獨立旅遊警示，建議所有前往觀賞世界盃賽事的旅客查閱警示，並採取適當防範措施。

本屆世界盃將於6月11日到7月19日在美國、墨西哥與加拿大舉行。根據國際足球總會（FIFA），墨西哥將舉辦13場比賽。

新利昂州（Nuevo Leon）蒙特雷市（Monterrey）將在蒙特雷體育場（Estadio Monterrey）舉辦4場比賽。另4場比賽將在哈里斯科州（Jalisco）瓜達拉哈拉（Guadalajara）的瓜達拉哈拉體育場（EstadioGuadalajara）舉行。另5場比賽將在墨西哥市體育場（）登場。墨西哥市屬於自治區，不隸屬於任何州，但美國國務院還是給予分級。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，墨西哥政府先前表示，將部署近10萬名軍人，以確保3座主辦城市的安全。

墨西哥市和新利昂州被認為是旅客應「提高警覺」的地區。美國國務院表示，在墨西哥市，旅客應提防恐怖主義與犯罪。恐怖團體、販毒集團、幫派與犯罪組織可能構成威脅，旅客也有可能成為犯罪目標。造訪者應盡量待在熱門旅遊區且須格外謹慎，特別是在夜晚外出時。

在新利昂州，旅客應再度留意恐怖主義、犯罪與綁架的風險。美國國務院指出，85/85D號、54號與40/40D號公路曾發生持槍強盜與劫車事件，旅客入夜過後不應行經這些路徑。從美國邊境開車前往蒙特雷的旅客，行徑鄰近的科阿韋拉州（Coahuila）或塔茅利巴斯州（Tamaulipas）時也要格外小心。塔茅利巴斯州被國務院列在「請勿前往」的最高級別旅遊警示區。

美國國務院表示，美國公民前往哈里斯科（Jalisco）時應「三思而後行」。恐怖主義、犯罪與綁架在這個南部州構成威脅，過去觀光區曾有恐怖組織、販毒集團與其他犯罪組織發生爭端，危及甚至奪走路人性命。

今年2月，在哈里斯科州逮捕綽號「金髮男」（ElMencho）的販毒集團毒梟歐塞奎拉（NemesioOseguera）的行動，造成超過70人喪命，其中包括25名墨西哥國家衛隊（National Guard）人員。哈里斯科也是墨西哥失蹤人口危機最嚴重的州。

2026世足賽倒數

世足彩蛋 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／美伊簽證風波延燒 伊朗世界盃代表隊抵墨西哥備戰

世足賽／逾9成賽事面臨酷熱風險 恐影響球員發揮

世足賽／開踢前先瘋波浪舞 墨西哥欲翻新世界紀錄

世足賽／FIFA主席淡化票價與簽證爭議：已推出60美元門票

相關新聞

世足賽／「哈～哈～哈～哈不停」 挪威球星哈蘭德諧音廣告讓網友笑翻

挪威曼城前鋒哈蘭德成為王老吉代言人，推出改編版廣告，搭配中文歌詞「哈～哈～哈～哈蘭德」。這支廣告迅速吸引220萬次觀看，引發網友熱烈討論，讚譽其幽默創意和洗腦旋律。

世足賽／墨西哥將辦13場世足賽 美使館籲旅客查旅遊警示

美國駐墨西哥大使館表示，由於墨西哥各地安全風險「差異極大」，美國國務院對每個州發布獨立旅遊警示，建議所有前往觀賞世界盃賽...

世足賽／世界盃將登場 大阪服部天神宮舉行必勝祈願祭

世界盃足球賽開幕在即，以「足之神」聞名的大阪府豐中市服部天神宮今天舉行了日本隊的必勝祈願祭，現場聚集多位球迷一同為選手們...

世足賽／不只看足球更看流行巨星 世界盃4大音樂亮點搶先看

本屆世界盃可不只有足球賽，FIFA正藉樂壇巨星魅力打造成全球文化盛典，觸及球迷以外的廣大群眾，不僅跨國同步舉辦音樂會，更...

世足最強球星？ 4大巨星由姆巴佩領銜

2026美加墨世足將聚焦法國姆巴佩、巴西維尼修斯、西班牙亞馬爾和挪威哈蘭德四大巨星。姆巴佩以高效進球和強勁實力被看好成為本屆最閃耀球星，維尼修斯則是巴西攻擊核心，亞馬爾的天才潛力與哈蘭德的進球能力也備受矚目。

世足賽開踢！舉辦96年來僅8國奪冠 外媒揭常勝軍具備4要素

全球體壇盛事FIFA世界盃足球賽11日正式開幕，由美國、加拿大、墨西哥聯合主辦，史上首次在三國開踢，參賽國擴編至48隊，總場次高達104場，創下有史以來規模最大的運動賽事。英國經濟學人分析世足賽「必勝公式」發現，影響最大的因素是財富、人口、身高與地理位置，可解釋70%的差異。但這些都不是保證。若要快速提升戰力，關鍵是善用移民與歸化球員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。