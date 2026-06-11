世足賽／世界盃將登場 大阪服部天神宮舉行必勝祈願祭

世界盃足球賽開幕在即，以「足之神」聞名的大阪府豐中市服部天神宮今天舉行了日本隊的必勝祈願祭，現場聚集多位球迷一同為選手們祈禱。

相傳過去曾深受「腳氣病」所苦的「學問之神」菅原道真在服部天神宮祈求痊癒後便康復。服部天神宮自1998年法國世界盃以來，每逢世界盃便會舉行必勝祈願祭。

服部天神宮正殿內擺放著日本隊的球衣與足球，67歲的宮司（相當於住持）加藤芳哉宣讀祝詞，祈求選手們平安與勝利時，現場參與的球迷紛紛低頭雙手合十。

一位熱愛遠藤航選手、來自兵庫縣西宮市的33歲男性球迷表示：「（遠藤航）身為隊長，他不只在賽場上，在場外也一定能為球隊營造出良好的氛圍。希望首先能在第一場對上荷蘭的比賽中拿下好結果，並期待能晉級8強以上。」