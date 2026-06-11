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世足賽／「我爸曾跟你踢球」 冰島小將賽後一句話震驚梅西
阿根廷昨天在熱身賽以3：0打敗冰島，當家球星梅西（Lionel Messi）也在比賽中替補上場，賽後冰島球員小古德強森（Daníel Gudjohnsen）前去向他致意，梅西才發現他是自己前隊友老古德強森（Eidur Gudjohnsen）的兒子，讓阿根廷球王又驚又喜。
梅西賽後受訪時分享，是小古德強森主動自我介紹，「嗨，你以前曾跟我爸爸一起踢球。」梅西透露：「對方還問我記不記得他是誰，但老實說我真的不記得，當時他還太小了。」
老古德強森曾在2006到2009年效力西甲強權巴塞隆納，當時與梅西並肩作戰，期間他一共為巴塞隆納踢進19顆進球，且生涯合計為冰島國家隊出賽88場，如今輪到他的兒子為國效力，小古德強森也出身於巴塞隆納青訓營，目前效力瑞典球隊馬爾摩。
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