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世足賽／FIFA主席淡化票價與簽證爭議：已推出60美元門票

中央社／ 墨西哥市11日綜合外電報導
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾。 歐新社
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾。 歐新社

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）今天在世界盃開賽前夕的記者會上，淡化簽證爭議與高昂票價所引發的批評，並強硬捍衛本屆賽事籌辦工作。

法新社報導，英凡提諾在墨西哥市（Mexico City）阿茲特克體育場（Estadio Azteca）舉行記者會。本屆由美國、墨西哥與加拿大共同主辦、共有48隊參加的世界盃將於明天開踢。

由於世界盃門票價格高得令人咋舌，加上美國總統川普收緊移民政策，導致1名索馬利亞頂級裁判、伊朗隊官員及球迷遭拒絕入境美國，英凡提諾與FIFA近日飽受抨擊。

英凡提諾強調，儘管本屆世界盃部分門票要高達3萬美元（約新台幣95萬元）以上，但票價設定合乎標準；在引發外界批評後，主辦單位也已推出少量的60美元（約新台幣1900元）門票。

他表示：「我要說的是，我們60美元的入場票價，是美國所有體育賽事季後賽中最低的入場價格。」

「我們的平均票價低於500美元（約新台幣15868元），同樣也是美國體育賽事平均票價中最低的之一。」

針對索馬利亞裁判阿爾坦（Omar Artan）6日抵達邁阿密國際機場（Miami International Airport）後遭禁止入境美國一事，英凡提諾表示，此事「令人遺憾」。

他還說，「我們無法掌控一切…有時候冷靜一下、放輕鬆是好事。我們努力處理所有事情，也試著解決各種問題。有時候立刻大聲嚷嚷，反而會讓問題更難解決」。

阿爾坦去年獲非洲足球協會（Confederation ofAfrican Football）評選為年度最佳男子裁判。美國國務院官員表示，他「與疑似恐怖組織成員有關聯」，因此「不具備入境美國的資格」；FIFA也證實，他將不再擔任世界盃執法工作。

此外，英凡提諾也主張，伊朗在與美國軍事衝突期間仍能參與世界盃，堪稱FIFA的一大勝利。

「很多人說伊朗不能參加世界盃，這確實有很大挑戰，也並非易事，但我不知道除了我們之外，還有誰能在這種難以掌控的情況下，確保伊朗能夠前來參賽。」

近來英凡提諾與美國總統川普的密切關係也受到外界關注。在世界盃籌辦過程中，英凡提諾強調川普發揮了關鍵作用。

他說：「若沒有他（川普）的參與及投入，簡單來說，就不可能在美國舉辦世界盃。」

川普昨天證實，自己會去現場觀賽。他並未透露會出席哪些場次的比賽，但英凡提諾預期川普將於7月19日決賽時親自頒獎給冠軍球隊。

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