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世足賽／不只看足球更看流行巨星 世界盃4大音樂亮點搶先看

中央社／ 紐約10日綜合外電報導
世界盃史上首次以演唱會形式呈現的中場表演，由美國流行天后瑪丹娜領銜。 路透
世界盃史上首次以演唱會形式呈現的中場表演，由美國流行天后瑪丹娜領銜。 路透

本屆世界盃可不只有足球賽，FIFA正藉樂壇巨星魅力打造成全球文化盛典，觸及球迷以外的廣大群眾，不僅跨國同步舉辦音樂會，更首度在決賽舉辦巨星中場秀，4大音樂亮點搶先看。

● 美加墨3國音樂會同步揭幕

慶祝活動將在世足賽開踢前夕登場，屆時墨西哥、美國和加拿大將同步舉辦音樂會，由國際巨星和當地重量級藝人共同演出。

大咖陣容包括美國流行天后凱蒂佩芮（KatyPerry）、加拿大創作歌手艾拉妮絲莫莉塞特（AlanisMorissette）、美國饒舌歌手「未來小子」（Future）、巴西巨星安妮塔（Anitta）、K-pop明星Lisa，以及奈及利亞歌手Rema。

這些大咖巨星將和在各自國家擁有強大粉絲基礎的藝人同台演出，包括墨西哥樂團Los Angeles Azules、寶萊塢歌手諾拉費特希（Nora Fatehi），以及法國饒舌歌手Vegedream。

音樂產業創業家、紐約大學（New York University）教授杜蘭特（Clayton Durant）表示：「FIFA世界盃和自家行銷團隊正積極以音樂作為串連全球各地觀眾的主軸。」

這項策略並非首創，國際足球總會（FIFA）早在2021年就推出FIFA Sound計畫，藉著對足球與音樂的熱情，與全球觀眾建立連結。

● 決賽中場秀首創奢華終章

本屆賽事中，最備受矚目的焦點將是7月19日在紐澤西州（New Jersey）大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行的決賽中場表演。

這是世界盃史上首次以演唱會形式呈現的中場表演，由美國流行天后瑪丹娜（Madonna）、哥倫比亞拉丁天后夏奇拉（Shakira），以及韓國天團BTS同台演出。

負責籌劃這場表演的非政府組織「全球公民」（Global Citizen）執行長伊凡斯（Hugh Evans）表示，這個夢幻陣容的構想基於「團結全世界的精神」，並由酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（ChrisMartin）親自操刀，目標彰顯「人性最美好的一面」以及「所有將我們凝聚在一起的事物」。

伊凡斯指出，這場活動製作預算極高，不輸美式足球超級盃（Super Bowl）中場秀。據消息人士透露，製作費用大約落在1000萬至2000萬美元之間（約新台幣3.2億至6.4億元）。

不過，參與演出的巨星們本身將是義務無酬演出。

● 夏奇拉再現世足經典神曲

至於本屆世界盃的官方主題曲，FIFA選擇了最有把握的人選夏奇拉，她曾演唱2010年世界盃主題曲WakaWaka，那首歌因而風靡全球成為一代經典。

而本屆主題曲Dai Dai則由夏奇拉與奈及利亞歌手伯納男孩（Burna Boy）共同製作，巧妙融合拉丁流行和非洲節奏流行樂曲風。

● 全球轉播帶動藝人暴紅契機

在這些全球轉播音樂會中登台的藝人，無疑將對知名度帶來極大曝光效果。杜蘭特表示，登台演出的藝人將會面對「無數可能從未聽過他們名字的粉絲，開始對他們的音樂及智慧財產權產生大量關注與消費」。

這次世界盃也為像瑪丹娜這樣的資深音樂人創造全新契機。現年67歲的她，自2005年的「娜．語．錄」（Confessions on a Dance Floor）後，已經多年未見重大代表作。

2026世足賽倒數

世界盃 凱蒂佩芮 FIFA 2026美加墨世足 世足彩蛋

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