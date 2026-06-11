世足賽／誰是最強球星？4大巨星由姆巴佩領銜

誰將是美加墨世足最閃耀的那個人？外媒點出4位最值得關注的球星，首先是法國金童姆巴佩，本季他帶著西甲與歐冠雙金靴前來爭冠、推高世足進球紀錄；維尼修斯是巴西華麗前場的組織領袖，森巴爭冠要靠他在新戰術定位的發揮；西班牙神童亞馬爾是歐洲當紅天才，唯一疑慮是帶傷問題；挪威魔童哈蘭德或許無法帶隊爭冠，但絕對是關鍵攪局者。

法國金童捲土重來

每屆世界盃總是會有一名最亮眼的球星，例如2022年的梅西、1998年的大羅、1986的馬拉杜納，而本屆最可能的人選會是誰呢？誰會在短短的幾場比賽就抓住全球觀眾的注意力？根據《CNN》報導，4位來自不同國家的球星上榜，分別是法國金童姆巴佩、巴西頂級邊鋒維尼修斯、西班牙神童亞馬爾、挪威魔童哈蘭德。

法國金童姆巴佩已經拿過世界盃冠軍，但上一屆倒在決賽點球大戰的痛，肯定會刺激著這位歐陸領袖人物，姆巴佩在世足有著超高效率的進球數，當前已經以12球與巴西傳奇球王貝利並列，距離世足紀錄的德國K神克洛澤也僅剩4球，本屆姆巴佩在賽季雖然與各種團體榮譽擦身而過，但他在進球榮譽上依舊保持水準，帶著西甲金靴與歐冠金靴的氣勢要來世足拼進球。

姆巴佩競爭最佳球員的優勢在於法國的整體實力強悍，法國本屆擁有最凶悍的前場三叉戟，整體戰力除了中場稍弱，仍然是奪冠熱門，只要出場次數夠多，姆巴佩有可能在本屆就成為新科世足歷史進球王，而進球無疑是吸引球迷最快的方式。

森巴鋒線核心

姆巴佩的俱樂部隊友維尼修斯也是被點名的攻擊手，維尼修斯在俱樂部與國家隊都習慣與多名球星合作踢球，本季雖然以他的高標準、算是較低迷的賽季，但維尼修斯在國家隊的重要性可能迎來大幅提升。

巴西隊找回名帥安切洛蒂，安帥與維尼修斯過去就在皇馬合作過，五奪歐冠的安帥被看好能鎮住巴西群星，而森巴軍團近幾年陷入青黃不接的問題，維尼修斯被安帥賦予回撤拿球組織的任務，也說明他是華麗前場的發動機，若巴西能靠著強悍的火力爭冠，維尼修斯就會是最受矚目的核心。

西班牙天才降臨

過去幾年歐陸猝不及防迎來一位超級天才，如今尚未年滿19歲的亞馬爾已經寫下無數紀錄：幫助巴薩3奪西甲冠軍、歐國盃冠軍主力、歐國盃最年輕進球、身價2億歐元；很難想像2028年奧運時，亞馬爾甚至還是適齡球員，這也讓外界持續拿這位超級天才與梅西、C羅做比較，變得很合理。

亞馬爾有著頂級的盤帶技術與出色的傳球能力，同時也有現代足球要求的協防能力、邊路射術，早早出道、起始點就是多數球星終點的亞馬爾，絕對有能力將世界盃變成個人秀，前提是他得擊敗傷病問題，亞馬爾此前在聯賽遇到腿筋撕裂傷，為了在人生首屆世足上陣，他選擇保守治療，西班牙需要在關鍵時刻再掏出這張使用度有限的鬼牌。

挪威製進球機器

挪威或許難以跟法國、巴西、西班牙平起平坐來爭冠，但不代表當家王牌、魔童哈蘭德就甘願來世足陪跑。哈蘭德是現代足球罕見的進球機器，不論狀態再怎麼差、單場觸球次數少，哈蘭德總是有辦法把寥寥機會轉化成進球，他在英超4個賽季拿了3屆金靴、本季達標英超百球（順手改寫英超最速紀錄）、英超單季進球紀錄保持人，這些都說明哈蘭德能在頂級賽事破門。

而本賽季哈蘭德在曼城也迎來進化，本季的魔童踢法不僅是進球機器，他在防守上也付出努力，不僅增加爭頂解圍數、逼搶，還很願意在僵局戰與對手拼身體，哈蘭德與曼城都持續在改變、變得更加務實。從頂級球星齊聚的曼城到了國家隊，哈蘭德進球以外的能力其實更重要，挪威距離爭冠還有一段距離，但哈蘭德帶領的挪威有能力讓強隊踢到鐵板。

【更多精采內容，詳見 】

AI摘要 文章摘要整理： 外媒預測美加墨世足最受矚目的四大球星，包括姆巴佩、維尼修斯、亞馬爾與哈蘭德，其中姆巴佩最有機會憑進球與法國戰力成為本屆最大焦點。