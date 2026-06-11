世足賽／各國球星衝擊身價榜 法國隊居冠前五名都來自歐洲

2026世界盃足球賽即將開踢，所有參賽隊伍精銳盡出，各國球星各個身價不斐，根據統計，身價最高前五名都是歐洲國家，前十名中也有七國來自歐洲，其中法國更以15.3億歐元（約560億台幣）傲視群雄，與身價最低的約旦隊僅1983萬歐元形成鮮明對比。

法國身為上屆亞軍得主，身價最高球星非姆巴佩（Kylian Mbappe）莫屬，他個人身價粗估就高達2億歐元，讓法國成為身價榜第一國家；「三獅軍團」英格蘭以13.1億歐元排名第二、「無敵艦隊」西班牙12.6億歐元居第三、葡萄牙也有10.2億歐元，本屆一共四支球隊總身價突破10億歐元大關。

排名第五同樣是來自歐洲的德國隊，以9.98億歐元擠進前五，「南美雙雄」巴西和阿根廷則分別為第六名和第八名，前十榜中還有第七名荷蘭、第九名挪威與第十名比利時。

亞洲國家身價則與歐美列強有不小差距，日本以2.8億歐元總身價位列全球第22名，毫無意外排行亞洲第一，南韓則排在第33名，身價僅約為日本隊的一半，其餘亞洲國家也普遍排在榜單尾端。