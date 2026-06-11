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世足賽／久保建英自曝速度大進化 梅西讚日本隊：非常難擊敗的隊伍

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷隊長（Lionel Messi）。 美國聯合通訊社
阿根廷隊長（Lionel Messi）。 美國聯合通訊社

世界盃足球賽即將開踢，日本遊戲大廠KONAMI旗下足球遊戲《eFootball》推出全新廣告，由阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與日本隊王牌久保建英共同擔綱演出。兩人在宣傳活動中的專訪內容也同步公開，其中久保談到近年最大的進步是速度提升，而梅西則高度肯定日本隊的實力，直言這是一支「非常難擊敗的球隊」。

25歲的久保建英即將迎來個人第二次世界盃之旅。回顧2022年卡達世界盃至今的成長，他表示自己近年特別加強速度訓練，而且成果相當顯著：「過去4年我一直投入提升速度的訓練，現在很明顯能感受到自己比4年前跑得更快了。」他認為，這項進步不僅有助於個人突破能力，也讓自己在攻守轉換時能展現更大的威脅。

另一位受訪焦點則是即將挑戰生涯第6度參加世界盃、可望創下史上最多連續6屆參賽紀錄的阿根廷隊長梅西。談到如今的日本國家隊時，梅西給予極高評價表示，日本隊多年來已經證明自己無論面對任何對手，都有能力競爭到底，「我認為日本隊已經建立起屬於自己的足球哲學與戰術風格，是一支體系相當成熟的球隊。」

梅西進一步指出，日本隊最大的特點在於韌性和執行力，「這是一支很難被擊敗的球隊，他們總是能戰鬥到最後一刻，我相信他們有能力在本屆賽事達成重要目標。」他也強調，「在足球場上什麼事情都可能發生。可以確定的是，日本隊絕對是非常難纏的對手」。

《eFootball》前身為知名足球遊戲《實況足球》，此次這次配合美加墨世界盃開幕推出全新廣告。除了梅西與久保建英外，巴西球星內馬爾（Neymar）以及西班牙金童亞馬爾（Lamine Yamal）也一同參與拍攝，集結4位當代國家隊代表性球星同台亮相，成為本次宣傳的一大亮點。

2026世足賽倒數

世足戰報 2026美加墨世足 Lionel Messi

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