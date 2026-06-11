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世足賽／荷蘭頭號門將訓練缺席 開幕戰上陣打問號

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
荷蘭頭號守門員費布呂亨在開戰前成傷兵，恐怕趕不上第一戰。 路透
荷蘭頭號守門員費布呂亨在開戰前成傷兵，恐怕趕不上第一戰。 路透

世足賽開踢倒數，荷蘭頭號守門員費布呂亨（Bart Verbruggen）卻在開戰前成傷兵，他缺席了今天球隊訓練，原因是日前和烏茲別克友誼賽被撞傷臀部，能否趕上世足開幕戰打上問號。

23歲的費布呂亨是荷蘭總教練科曼（Ronald Koeman）的門將頭號人選，日前和烏茲別克的友誼賽退場後由弗萊肯（Mark Flekken）替補上陣，荷蘭陣中還有另一位門將魯夫斯（Robin Roefs）。

荷蘭本屆世界盃旅程將從周日在達拉斯展開，周日首戰碰日本，接續20日戰瑞典，25日對決突尼西亞。

結束90分鐘的團隊訓練後，柯曼提到費布呂亨狀態時說：「我們必須等待，我們相信他可以趕上星期日的比賽，但我們只能日復一日等待。」他也補充，其他球員的身體狀況都很OK。

荷蘭本周才宣布24歲的廷伯（Jurriën Timber）因腹股溝傷勢退出，位置由海特勒伊達（Lutsharel Geertruida）取代。

荷蘭隊史已經3度踢進世界盃決賽，分別是1974、1978和2010年，但和大力神盃都擦身而過。

2026世足賽倒數

世足戰報 2026美加墨世足

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