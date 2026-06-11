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川普說會去看世足賽 FIFA：總統將頒獎給冠軍隊

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

世界盃足球賽（World Cup）即將開踢，美國總統川普今天表示，他會去觀賽。

在白宮橢圓辦公室，當法新社記者問川普是否打算去看世界盃比賽時，川普回答：「我會的，我一定會。」

川普並未透露會出席哪些場次的比賽，但國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）表示，他預期川普將於7月19日決賽時，親自頒獎給冠軍球隊。

去年川普在紐澤西州大都會人壽體育場（Met Lifestadium）舉行的國際足總俱樂部世界盃（FIFA ClubWorld Cup）擔任頒獎嘉賓時，遭到部分球迷的噓聲。今年的世界盃決賽也將在同一座體育場舉行。

川普積極想在世界盃留名，他多次提到，今年美國與墨西哥、加拿大聯合主辦世界盃，那是他在第一任期內成功爭取到的主辦權。

川普也與英凡提諾有著深厚友誼。去年12月，也就是在美軍對委內瑞拉和伊朗展開軍事行動之前，英凡提諾還首創「FIFA和平獎」，特別頒給川普。

川普說：「我今天早上和英凡提諾通了電話…他表示籌備這屆賽事空前成功。」

不過，這屆世足賽場外爭議也不斷，除了門票價格昂貴，還有嚴格的移民政策管制，以致一些球迷、球隊工作人員，以及一位索馬利亞頂尖裁判，都被拒絕入境美國。

川普表示，政府正在積極處理相關問題。

他對媒體說：「我們正在努力，確保適當的人能進入我們的國家。」

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