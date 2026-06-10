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世足賽／日本隊世界盃拚隊史首闖8強 F組首戰荷蘭

中央社／ 墨西哥市10日綜合外電報導
日本隊備戰世足賽。 路透
日本隊備戰世足賽。 路透

世界盃足球賽明天即將盛大開踢，連續8屆、第8次參賽的日本隊，這次能否首度闖進8強，首先要看能否從小組賽突圍。

據日本「讀賣新聞」報導，小組賽將分為12個組別，每組4隊進行，各組前2名以及8支成績最佳小組的第3名，共計32隊將可晉級淘汰賽。報導分析，日本隊所在的F組，由多支世界盃經驗豐富的球隊齊聚一堂。由於沒有實力特別懸殊的國家，預計將陷入一場大混戰。

報導回顧日本隊過去成功從小組賽突圍的4屆賽事，無一例外都在首場比賽中獲得了積分。本屆賽事的第1戰，日本隊將迎戰F組實力最強的荷蘭。荷蘭隊陣容中有英超利物浦後衛范迪克（Virgil van Dijk）等多位英超核心球員，陣容極為豪華，是奪冠熱門之一。

報導分析，日本隊如果能從荷蘭這支強隊手中拿下積分，晉級之路將豁然開朗。即便不幸落敗，由於本屆賽事小組第3仍有機會晉級淘汰賽，因此也無需過度焦慮。

至於第2場比賽，日本隊將對上4支球隊中世界排名最低的突尼西亞。報導指出，日本隊必須在這場比賽中穩紮穩打地賺取積分，迎接第3戰與瑞典的對決。

報導還指出，在本屆世界盃中，日本隊被各界譽為「史上最強」的呼聲極高。雖然缺少了長期帶領球隊的法甲摩納哥球員南野拓實，和英超布萊頓球員三笘薰，但整體的陣容深度有所提升，球隊不僅具備在比賽中靈活切換陣型的彈性，更具有在機會寥寥的劣勢下攻破對手球門的韌性。

報導分析，日本隊這次世界盃的進攻核心，將由荷甲費葉努德球員上田綺世、德甲法蘭克福球員堂安律，以及西甲皇家社會球員久保建英等人擔綱。其中，上田綺世本賽季在荷甲聯賽攻入25球、首度榮膺神射手；堂安律則在上屆世界盃射門得分；久保建英則被認為，能憑藉卓越技術打破賽事僵局。

防線方面，因多次受傷而暫別國家隊的荷甲阿賈克斯球員富安健洋回歸，加上德甲拜仁慕尼黑球員伊藤洋輝等實力派球員，陣容相當堅實。伊藤洋輝在2025-2026賽季中，代表拜仁在德甲聯賽中出賽16場並攻入1球，隨隊贏得德國足協盃冠軍。

而在富安健洋等人缺陣期間，荷甲費葉努德球員渡邊剛和丹超哥本哈根球員鈴木淳之介等新血也崛起。

在近期的國際友誼賽中，日本隊接連寫下擊敗「足球王國」巴西以及豪強英格蘭的紀錄，用扎實的戰績展現自身的實力。報導指出，作為總教練森保一執教第8年的集大成之作，日本隊將正式向世界盃的巔峰發起挑戰。

2026世足賽倒數

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