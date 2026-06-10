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世足賽／開踢在即 FIFA主席警告洛城「快樂野蠻人」將入侵

中央社／ 洛杉磯9日綜合外電報導
國際足總FIFA主席英凡提諾(右)。 路透
國際足總FIFA主席英凡提諾(右)。 路透

國際足總（FIFA）主席英凡提諾今天在洛杉磯紀念體育場舉行的世足賽開幕派對上警告，稱這座城市即將遭到來自全球的足球迷「入侵」。這場星光熠熠的派對也為本屆世界盃慶祝活動揭開序幕。

路透社報導，由48支勁旅參賽的2026年世界盃足球賽11日將在墨西哥市開踢，接著洛杉磯於12日舉辦美國隊的首場比賽，屆時來自全球各地的球迷將湧入這座城市。

英凡提諾（Gianni Infantino）在洛杉磯紀念體育場（LA Memorial Coliseum）告訴群眾：「你們即將被入侵，被一群野蠻人入侵。不過別擔心，他們是快樂的野蠻人。」

這場派對眾星雲集，包括演員威爾法洛（WillFerrell）和布蘭登杭特（Brendan Hunt）、歌手蘭斯貝斯（Lance Bass）、前美國職籃NBA球星歐里（RobertHorry），以及美國足球名將韓姆（Mia Hamm）和瓊斯（Cobi Jones）等人都出席。

英凡提諾表示，隨著臉部畫著彩繪，身穿球衣，揮舞著各國國旗的球迷陸續抵達，這場足球賽事將把洛杉磯與其他主辦城市變成一片飄揚著各國色彩的海洋。

他說：「（各國球迷）無論男女老少，他們臉上都會畫上自己國家的顏色。」

本屆世足賽由美國、墨西哥和加拿大三國共同主辦，同時也是首次有48支國家隊參賽。英凡提諾指出，全球有1/4的國家將在球場上亮相，同時全球也將有數十億人關注這場賽事。

他說：「這不僅僅是一場世界盃。還將是國際足總歷史上規模最大、最棒的一屆世界盃。」

英凡提諾將本屆世足賽比作在1個多月的時間內舉辦「104場超級盃」，指的是這三個主辦國的總比賽場次。

他說：「在接下來的1個半月裡，不論管它叫Football還是Soccer都行，只要我們能沉浸其中並盡情享受就好。」

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