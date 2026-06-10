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麗星夢旗下船隊攜手Sport 24呈現精彩賽事直播 將FIFA世界盃狂熱帶到海上

聯合新聞網／ 綜合報導
2026年6月11日至7月19日期間，搭乘麗星郵輪與星夢郵輪旗下所有船隊暢遊亞洲，透過Sport 24特別賽事頻道，於海上直擊FIFA世界盃精彩賽事直播。 麗星夢郵輪提供
2026年6月11日至7月19日期間，搭乘麗星郵輪與星夢郵輪旗下所有船隊暢遊亞洲，透過Sport 24特別賽事頻道，於海上直擊FIFA世界盃精彩賽事直播。 麗星夢郵輪提供

2026年6月11日至7月19日期間，搭乘麗星郵輪與星夢郵輪旗下所有船隊暢遊亞洲，透過Sport 24特別賽事頻道,於海上直擊FIFA世界盃精彩賽事直播。

旗下擁有麗星郵輪與星夢郵輪的麗星夢（StarDream Cruises）將於2026年6月11日至7月19日FIFA世界盃期間，透過Sport 24特別賽事頻道，在旗下所有船隊直播賽事。旅客可以在航向亞洲熱門航點的同時在海上享受全球最受矚目的體育盛事。

麗星夢總裁吳明發先生表示：「 FIFA世界盃帶到船上，讓旅客能以獨特的方式在海上同時體驗運動、旅行與慶祝完美結合的氛圍。」 麗星夢郵輪提供
麗星夢總裁吳明發先生表示：「 FIFA世界盃帶到船上，讓旅客能以獨特的方式在海上同時體驗運動、旅行與慶祝完美結合的氛圍。」 麗星夢郵輪提供

麗星夢總裁吳明發先生表示：「將FIFA世界盃26帶到船上，讓旅客能以獨特的方式在海上同時體驗運動、旅行與慶祝完美結合的氛圍。」

搭乘星夢郵輪【雲頂夢號】，以及麗星郵輪【探索星號】與【領航星號】的旅客，將能在指定場地觀看現場賽事，沉浸在開闊海上的獨特氛圍中，與來自世界各地的旅人一同狂歡。

麗星夢總裁吳明發先生表示：「將FIFA世界盃帶到船上，讓旅客能以獨特的方式在海上同時體驗運動、旅行與慶祝完美結合的氛圍。」

在世界盃期間，【雲頂夢號】將從新加坡與吉隆坡（經巴生港）出發，前往普吉島、曼谷、蘇美島、檳城與馬六甲等航點。【領航星號】將於賽事開打時從新加坡啟航，途經芽莊、胡志明市、刁曼島、邦咯島、檳城與吉隆坡等地。

自7月3日起，【探索星號】將從基隆出發，推出熱門日本航線，包括沖繩、鹿兒島、熊本、高知與大阪，讓旅客在探索日本最受歡迎的旅遊目的地之際，也能同步享受世界盃的精彩賽事。 麗星夢郵輪提供
自7月3日起，【探索星號】將從基隆出發，推出熱門日本航線，包括沖繩、鹿兒島、熊本、高知與大阪，讓旅客在探索日本最受歡迎的旅遊目的地之際，也能同步享受世界盃的精彩賽事。 麗星夢郵輪提供

自7月3日起，【探索星號】將從基隆出發，推出熱門日本航線，包括沖繩、鹿兒島、熊本、高知與大阪，讓旅客在探索日本最受歡迎的旅遊目的地之際，也能同步享受世界盃的精彩賽事。

由Sport 24精彩呈獻，船上慶祝活動包括在指定場地直播賽事，以及一系列主題活動如啟航派對、足球問答、迷你游戲與各種休閒活動，旨在讓旅客在海上充滿活力的比賽日氛圍中一同狂歡。 麗星夢郵輪提供
由Sport 24精彩呈獻，船上慶祝活動包括在指定場地直播賽事，以及一系列主題活動如啟航派對、足球問答、迷你游戲與各種休閒活動，旨在讓旅客在海上充滿活力的比賽日氛圍中一同狂歡。 麗星夢郵輪提供

由Sport 24精彩呈獻，船上慶祝活動包括在指定場地直播賽事，以及一系列主題活動如啟航派對、足球問答、迷你游戲與各種休閒活動，旨在讓旅客在海上充滿活力的比賽日氛圍中一同狂歡。

作為慶祝活動的一部分，【雲頂夢號】也將與adidas特別合作，於6月至8月推出包括互動專區與獨家商品等主題船上活動與球迷體驗。預訂請瀏覽 www.StarDreamCruises.com

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麗星夢將於2026年FIFA世界盃期間，透過Sport 24頻道，在旗下船隊直播賽事，為旅客提供獨特的海上體驗。搭乘【雲頂夢號】及【探索星號】等船隻，旅客可享受各種慶祝活動和精彩賽事直播。

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