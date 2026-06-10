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世足賽／梅西傷癒復出替補破門 衛冕軍阿根廷吃下定心丸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
梅西（Lionel Messi），今天對陣冰島熱身賽重返球場，靠著12碼踢進一球。 路透
梅西（Lionel Messi），今天對陣冰島熱身賽重返球場，靠著12碼踢進一球。 路透

2026年世足賽即將在美加墨點燃戰火，力拚衛冕的「藍白軍團」阿根廷隊迎來好消息，日前因左大腿後側肌群過載缺陣16天的當家球星梅西（Lionel Messi），今天對陣冰島熱身賽重返球場，並於下半場替補登場頂替西蒙尼（Giuliano Simeone），隨後在比賽第72分鐘成功罰進點球，幫助阿根廷以3：0大勝冰島。

這顆進球不僅是梅西國家隊生涯第117球，更讓他寫下阿根廷隊史最年長進球者紀錄，這場在阿拉巴馬州舉行的熱身賽吸引了多達8萬8044名球迷進場，全場沸騰的歡呼聲，無疑是衝著這位當代球王而來。梅西自5月24日代表邁阿密國際出賽受傷後便高掛免戰牌，此役重回球場且展現不俗狀態，為阿根廷的衛冕之路注入一劑強心針。

「過去的榮耀都已經過去，世界盃才是檢驗我們的真正舞台。」梅西的國家隊兼球會隊友德保羅（Rodrigo De Paul）賽後感性表示，阿根廷永遠是奪冠熱門，全隊將會復刻卡達世界盃的凝聚力，付出一切只為再次將奪冠的喜悅帶回國內。

相較於球員的昂揚鬥志，總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）則顯得務實，他強調世界盃戰局瞬息萬變，奪冠絕非只靠陣容最強，更需要天時地利人和的考量，球隊必須一步一腳印。不過，看著陣中頭號王牌健康歸隊，斯卡洛尼仍難掩欣慰的說：「今天這場測試讓我非常滿意，原本心中的擔憂與疑慮，在看到小夥子們的場上表現後，終於能徹底放下。」阿根廷預計於17日迎來分組賽首戰，對手將是阿爾及利亞。

2026世足賽倒數

世足戰報 2026美加墨世足 阿根廷 Lionel Messi

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