世足賽／銀彈準備好！旅遊平台上架美國區門票 最便宜快8萬

2026美加墨FIFA世界盃即將開踢，全球旅遊體驗平台KKday目前上架世界盃5場美國賽區門票，售價從7萬7千台幣起，最貴場次的單人門票高達17萬台幣，想「朝聖」必須有充足銀彈。

本屆世界盃有望成為「最貴世界盃」，FIFA首度引進「動態定價（浮動票價）」機制，初始票價區間是60美元到6730美元，後續價格將隨市場需求浮動調，目前決賽門票平均售價已飆到11790美元。

KKday自三年前開始積極布局運動旅遊，已陸續上架NBA、MLB、日本職棒、FIFA足球賽事、F1全球門票等國際賽事商品，也同步拓展台灣在地賽事，包括CPBL味全龍主場門票，逐步建立橫跨海內外的運動旅遊商品版圖。

平台觀察，近三年運動賽事相關商品搜尋量成長約65%，運動旅遊商品年成長率達40%，顯示運動已從小眾興趣，逐漸成為旅客規劃行程的重要入口。

KKday認為，運動旅遊不再只是飛到海外看頂級賽事，也包含在地球迷的週末觀賽、城市移動與主題式體驗；平台進一步整理運動旅遊三大趨勢，包括從「轉播追賽」走向「現場朝聖」、賽事成為城市探索入口和在地賽事也能帶動旅遊消費。

KKday CEO陳明明表示，全球運動產業正在快速轉型，運動賽事不再只是90分鐘或一場比賽，而是結合內容、娛樂、城市觀光與社群分享的完整體驗，「運動賽事是帶動城市觀光與跨境旅遊的重要引擎。隨著影視內容、轉播平台與社群討論推動，越來越多旅客從觀看走向參與，這也會是運動旅遊持續成長的關鍵動能。KKday希望透過更直覺的購票與旅遊服務，讓球迷不論是看F1、MLB、FIFA，或是支持台灣在地賽事，都能更容易走進現場。」

配合6月運動賽事熱潮，平台也有推出相關優惠，還有加碼抽100萬旅遊金活動，讓運動迷趁暑假前提前安排下半年觀賽與出遊計畫。