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世足賽／伊朗控美國撤銷其世界盃門票配額 籲FIFA維持公平性

中央社／ 德黑蘭9日綜合外電報導
伊朗隊抵達黑西哥。 路透
伊朗隊抵達黑西哥。 路透

伊朗足球協會今天指責今年世界盃主辦國之一美國撤銷伊朗在小組賽的門票配額，在兩國激烈外交衝突的陰影下，刻意阻撓伊朗球迷進場觀賽。

法新社報導，美國和以色列2月底攻擊伊朗後，美伊兩國目前仍處於戰爭狀態。伊朗指責美國在世界盃對伊朗設下多道行政障礙，包括拒絕核發簽證給一些伊朗隊後勤支援人員。

伊朗足球協會在聲明中表示：「距離2026年世界盃開幕已剩不到3天，...美國再次採取行動，阻撓伊朗球迷進入國家隊3場小組賽的比賽體育場觀賽。」

伊朗足協指出，根據國際足球總會（FIFA）的規定，每場比賽參賽國應可分配到8%的門票，再由各國足協透過官方管道發售給球迷。

根據伊朗足協聲明，他們在收到伊朗對戰紐西蘭、比利時和埃及這3場在美國舉行的小組賽分配到的門票後，已開始售票，且有些伊朗球迷也已做了必要行程安排。

「然而在一個出乎意料的舉動下，分配給伊朗足協的門票已被撤銷，且在目前情況下，足協甚至連1張門票都無法提供給國家隊球迷。」

伊朗足協形容此舉「違反了國際賽事精神，以及參賽國之間的平等原則」。

伊朗足協呼籲國際足總及賽事主辦方「維護中立、公平和既定法規原則，為伊朗球迷提供必要的觀賽條件」。

國際足總和美國主辦方皆尚未對伊朗的指控做出公開回應。

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