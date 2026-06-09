世足球星／巴拿馬睽違8年二度參賽 核心中場卡拉斯基利亞帶隊爭隊史首勝

美加墨世足將是巴拿馬隊史第2次參加世界盃，上次在2018年小組賽他們一勝難求，本屆仍強敵環伺，能否拿下世界盃首勝，資深中場卡拉斯基利亞（Adalberto Carrasquilla）會是重要角色。

卡拉斯基利亞生涯初期在家鄉巴拿馬發展，2020年他加盟西班牙乙級聯賽卡達真拿俱樂部，2022年再轉戰美足聯休士頓迪納摩，在迪納摩效力三年留下8顆進球紀錄，並於2025年與墨西哥美洲獅俱樂部簽下合約。

2018年卡拉斯基利亞首度加入巴拿馬國家隊，不過並未入選該年世界盃最終正選名單，這次是世界盃初體驗，不過他生涯在國家隊已累計73場出賽，留下3顆進球紀錄，充沛的活動力有機會在中場為球隊創造反擊機會，也是巴拿馬隊中核心人物。

巴拿馬在去年美洲盃小組賽曾擊敗美國與玻利維亞晉級八強，有扮演「程咬金」的潛力，本屆L組首戰面對迦納將是他們爭取隊史首勝的最佳機會，倘若首戰落敗，後續面對強敵克羅埃西亞與英格蘭戰情恐會更加嚴峻。

值得關注的數據

卡拉斯基利亞在2023年美洲金盃榮獲賽會最佳球員（金球獎），當年巴拿馬一路闖進決賽，最終獲得亞軍，僅敗給墨西哥。