世足球星／「黑星軍團」迦納遇傷兵危機 曼城前鋒塞梅諾成攻擊要角

「黑星軍團」迦納小組賽將遭遇強力挑戰，若想從諸多強敵中突圍，曼城前鋒塞梅諾（Antoine Semenyo）必須有所發揮，特別是在熱刺前鋒庫杜斯（Mohammed Kudus）因傷被迫退賽後，塞梅諾勢必得扛起更多進攻重任。

塞梅諾15歲時曾因試訓失敗萌生放棄足球的想法，但經過不斷努力總算在2018年與英格蘭布里斯托城簽下第一份職業合約，往後幾年他在英冠聯賽逐漸成長，出色表現也吸引英超俱樂部波恩茅斯目光，雙方在簽下2023年四年半合約，轉會費為1000萬英鎊。

來到英超賽場塞梅諾表現依舊出色，無論射門與助攻皆有穩定產出，並在今年一月與曼城簽下五年半合約，轉會費更高達6400萬英鎊，塞梅諾也在轉隊後迅速做出貢獻，不僅幫助曼城拿下2026年足總盃冠軍，自己也曾獲得英超單月最佳球員。

塞梅諾出生於英國，但擁有迦納血統，他在2022年首次加入迦納國家隊，並參與了上屆世界盃，當時他曾在熱身賽面對瑞士有進球紀錄，不過進入小組賽他都僅以替補出賽。四年過去塞梅諾已成為隊上主力攻擊手，此次賽會他的發揮將影響迦納究竟能走多遠，而對手將是英格蘭、克羅埃西亞與巴拿馬，在L組雙強陰影下，就看能否以小組第三擇優晉級。

值得關注的數據

塞梅諾在今年1月轉會曼城之前，曾效力波恩茅斯，期間共出賽110場，攻入32球並送出13次助攻。