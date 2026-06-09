世足球星／克國傳奇「魔笛」五度參賽 莫德里奇力拚國家隊200場出賽

上屆季軍得主克羅埃西亞本屆捲土重來，當然焦點會是這位40歲中場大師--莫德里奇（Luka Modric）將迎來個人生涯第5次世界盃，就像梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）等同世代傳奇球星一樣，外界普遍預期這可能會是他的最後一屆世界盃。

莫德里奇生涯曾效力克羅埃西亞布迪納摩俱樂部、英超熱刺、西班牙皇馬，目前則效力義甲AC米蘭，他在2006年起進入克羅埃西亞國家隊，先前四度參與世界盃，近兩屆更先後奪下亞軍與季軍，同時他也在2018年以優異表現奪下世界盃金球獎。

2018年是莫德里奇豐收的一年，該年他一舉奪下國際足總最佳足球獎、世界足球先生、金球獎與歐足年度最佳球員，成為首位一舉奪下四大獎的球員。莫德里奇早已成為足壇標誌性人物，他在場上以細膩技術、優雅球風與掌控比賽的存在感聞名；場下，他的長髮與頭帶造型也讓人一眼就能認出。

這名克羅埃西亞傳奇人物原本在上屆世界盃已完成最後一舞，身手未退化下這次依然入選26人名單位國出征，若一切順利，他有望在今年夏天的世界盃期間，達成國家隊出賽200場的重要里程碑。小組賽對手將是英格蘭、迦納與巴拿馬，但相信克羅埃西亞目標只有冠軍。

值得關注的數據

莫德里奇被公認是克羅埃西亞史上最偉大的足球員，目前以196場國家隊出賽高居隊史第一。此外，他更在2018年榮獲金球獎，打破梅西（Lionel Messi）與「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）長達十年的壟斷紀錄。