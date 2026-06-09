快訊

文湖線又壞了？ 下班尖峰時段190人被請下車 北捷揭異常原因

民進黨明日提名鄭朝方參選新竹縣長 由賴總統披上競選披帶

美決策會轉變？若川普、賴清德通話 外媒：台灣憂心重演「澤倫斯基時刻」

聽新聞
0:00 / 0:00

世足球星／克國傳奇「魔笛」五度參賽 莫德里奇力拚國家隊200場出賽

聯合新聞網／ 綜合報導
克羅埃西亞本屆捲土重來，當然焦點會是這位40歲中場大師--莫德里奇（Luka Modric）將迎來個人生涯第5次世界盃。聯合新聞網／製表
克羅埃西亞本屆捲土重來，當然焦點會是這位40歲中場大師--莫德里奇（Luka Modric）將迎來個人生涯第5次世界盃。聯合新聞網／製表

上屆季軍得主克羅埃西亞本屆捲土重來，當然焦點會是這位40歲中場大師--莫德里奇（Luka Modric）將迎來個人生涯第5次世界盃，就像梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）等同世代傳奇球星一樣，外界普遍預期這可能會是他的最後一屆世界盃。

莫德里奇生涯曾效力克羅埃西亞布迪納摩俱樂部、英超熱刺、西班牙皇馬，目前則效力義甲AC米蘭，他在2006年起進入克羅埃西亞國家隊，先前四度參與世界盃，近兩屆更先後奪下亞軍與季軍，同時他也在2018年以優異表現奪下世界盃金球獎。

2018年是莫德里奇豐收的一年，該年他一舉奪下國際足總最佳足球獎、世界足球先生、金球獎與歐足年度最佳球員，成為首位一舉奪下四大獎的球員。莫德里奇早已成為足壇標誌性人物，他在場上以細膩技術、優雅球風與掌控比賽的存在感聞名；場下，他的長髮與頭帶造型也讓人一眼就能認出。

這名克羅埃西亞傳奇人物原本在上屆世界盃已完成最後一舞，身手未退化下這次依然入選26人名單位國出征，若一切順利，他有望在今年夏天的世界盃期間，達成國家隊出賽200場的重要里程碑。小組賽對手將是英格蘭、迦納與巴拿馬，但相信克羅埃西亞目標只有冠軍。

值得關注的數據

莫德里奇被公認是克羅埃西亞史上最偉大的足球員，目前以196場國家隊出賽高居隊史第一。此外，他更在2018年榮獲金球獎，打破梅西（Lionel Messi）與「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）長達十年的壟斷紀錄。

2026世足賽倒數

世足戰報 2026美加墨世足 世足球星 Luka Modric 克羅埃西亞

相關新聞

世足賽／首次擴編48隊 台灣收看方式一次了解

2026年FIFA世界盃將於台灣時間6月12日凌晨到7月20日盛大登場，愛爾達電視連續四次取得台灣區轉播總代理，透過ELTA.tv全程完整播出史上首次擴編48隊、共計104場賽事，同時將同步授權中華電信MOD、Hami Video電視運動館完整賽事，以及有線電視東森電視、無線電視台視播出精選賽事，透過多元平台服務，讓更多台灣觀眾共同參與這場全球足球盛會。

世足賽／最後一舞不只梅西與C羅 「諸神黃昏」還有內馬爾、孫興慜與薩拉赫

2026年世界盃足球賽不只是首度擴軍至48隊的歷史新頁，也可能成為多位國際足壇球星在世界盃舞台上的「最後一舞」。除了梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）、莫德里奇（Luka Modric）等傳奇人物外，內馬爾（Neymar）、比利時黃金世代、南韓一哥孫興慜（Son Heung-min）與埃及王牌薩拉赫（Mohamed Salah），同樣都站在國家隊生涯的重要轉折點。

世足球星／巴拿馬睽違8年二度參賽 核心中場卡拉斯基利亞帶隊拚隊史首勝

巴拿馬國家足球隊在2023年世足賽重返舞台，將由資深中場卡拉斯基利亞帶領，力求隊史首勝。巴拿馬曾於2018年首度參賽，但未能取勝；本屆面對迦納將是最有機會的一戰。

世足球星／「黑星軍團」迦納遇傷兵危機 曼城前鋒塞梅諾成攻擊要角

「黑星軍團」迦納在小組賽中面臨挑戰，曼城前鋒塞梅諾成為攻擊重心。他的表現將直接影響迦納能否從強敵中突圍，尤其在熱刺前鋒庫杜斯因傷退賽後。塞梅諾在去年首次參加世界盃，並隨後成為隊上主力。

世足球星／克國傳奇「魔笛」五度參賽 莫德里奇力拚國家隊200場出賽

克羅埃西亞中場莫德里奇即將迎來其第5次世界盃，目標是創造200場國家隊出賽的里程碑。這位40歲的足球傳奇，曾在2018年奪得金球獎，並是國家隊史上出賽最多的球員。

世足球星／英格蘭隊史最會進球男人 凱恩想率「三獅軍團」衝擊冠軍

英格蘭隊史進球紀錄保持人凱恩，以78球帶領「三獅軍團」衝擊本屆世界盃冠軍。他在職業生涯中多次獲得金靴獎，自2016年起擔任國家隊長，曾助隊取得2018年世界盃殿軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。