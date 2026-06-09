世足球星／英格蘭隊史最會進球男人 「三獅軍團」欲終結冠軍荒就看凱恩

「三獅軍團」英格蘭若想在本屆賽事取得佳績，王牌前鋒凱恩（Harry Kane）的表現至關重要，凱恩國家隊生涯已踢進78球，為英格蘭隊史進球紀錄保持人，本屆他將持續在世界盃賽場展現強大得分能力，目標率領英格蘭重回四強，更劍指冠軍金盃。

凱恩職業生涯長期效力英超熱刺，在2013年開始成為隊上輪替球員，2015-2017連兩季奪下英超金靴獎，奠定他在熱刺的頭牌球星地位，他一路為球隊效力至2022-2023賽季，期間也成為熱刺隊史進球紀錄保持人，他在2023年與德甲拜仁慕尼黑簽下四年合約，轉會費高達1億歐元。

凱恩自2016年即接下英格蘭國家隊長一職，2018年世界盃他以6顆進球表現幫助英格蘭拿下殿軍，自己也奪下該屆金靴獎。他在世界盃與歐國盃都有多次征戰經驗，上屆世界盃他雖攻進英格蘭首顆進球，但在八強面對法國時點球失手，無緣連續兩屆率隊打入四強。

凱恩生涯獲獎無數，在英格蘭國家隊與英超聯賽都保有多項進球紀錄，不過上屆世界盃他僅踢進兩球，表現未符合外界期待，本屆他將懷抱更強烈決心，希望能帶領「三獅軍團」奪下久違的國際賽冠軍。

值得關注的數據

凱恩以213顆進球高居英超聯賽歷史總進球榜第二名。