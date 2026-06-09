世足賽／抗議聲浪不斷 墨西哥仍保證世界盃和平開幕

儘管外界對墨西哥持續發酵的抗議活動感到擔憂，墨國總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，她保證本週登場的世界盃開幕式將和平舉行。

法新社報導，墨西哥當地一個教師工會已揚言，若政府不回應調薪與退休金改革的訴求，他們本月11日將在首都墨西哥市（Mexico City）的墨西哥對南非開幕戰上示威。

儘管如此，薛恩鮑姆在每日記者會上說：「我們保證世界盃盛會將在和平與安寧中順利進行。」

上週，在墨西哥市歷史悠久的左卡洛（Zocalo）廣場外，警方使用催淚瓦斯和橡膠彈驅散抗議者。當局在廣場設立了一面巨型銀幕，作為世界盃球迷觀賽區。

該廣場周圍的街道目前仍用金屬路障封鎖，薛恩鮑姆表示，這是為了防止「挑釁行為」。

抗議教師們上週還推倒了市中心的球員紀念雕像。

雖然薛恩鮑姆一直與教師保持開放對話，但工會認為政府提出的方案不符預期。

同樣參與抗議的還有數以百計來自阿約欽納帕（Ayotzinapa）師範學院的師生，他們要求政府加大力度，調查2014年該校43名學生失蹤的案件。

墨西哥市警方指出，他們今天在一輛駛入首都的巴士查獲59個土製爆炸裝置，並在社群平台X上發布數十個裝有導火線的小型白色管狀裝置的照片。