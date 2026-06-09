快訊

雨彈狂炸…氣象署最新風雨預測出爐 7縣市山區「明達停班課標準」

台新新光金啟動投顧子公司合併 擬0.943441股台新投顧換發1股元富投顧

美國公開「1260H」警告清單！阿里巴巴、比亞迪都入列

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／最後一舞不只梅西與C羅 「諸神黃昏」還有內馬爾、孫興慜與薩拉赫

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一哥孫興慜下個月就將滿34歲，這次很有可能是他最後一次為韓國出征世界盃。 路透通訊社
南韓一哥孫興慜下個月就將滿34歲，這次很有可能是他最後一次為韓國出征世界盃。 路透通訊社

2026年世界盃足球賽即將在美國、加拿大、墨西哥登場，本屆賽事不只是首度擴軍至48隊的歷史新頁，也可能成為多位國際足壇球星在世界盃舞台上的「最後一舞」。除了梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）、莫德里奇（Luka Modric）等傳奇人物外，內馬爾（Neymar）、比利時黃金世代、南韓一哥孫興慜（Son Heung-min）與埃及王牌薩拉赫（Mohamed Salah），同樣都站在國家隊生涯的重要轉折點。

內馬爾近年傷病纏身，34歲的他很有可能是最後一次世界盃。 路透
內馬爾近年傷病纏身，34歲的他很有可能是最後一次世界盃。 路透

巴西球星內馬爾雖然年紀未必是名單中最大，但他近年飽受傷勢困擾，讓本屆世界盃更添告別意味。內馬爾過去長年被視為巴西重返世界之巔的頭號希望，也是巴西隊史進球王，不過從2014年本土世界盃重傷退場，到2018、2022年未能帶隊走到最後，他的世界盃生涯始終伴隨遺憾。若能健康趕上2026年賽事，這不僅是他再次挑戰大力神盃的機會，也可能是巴西10號最後一次以核心身分站上世界盃舞台。

比利時黃金世代將走入終點，德布勞內(左)與盧卡庫(右2)應該都會是最後一舞。 歐洲新聞圖片社
比利時黃金世代將走入終點，德布勞內(左)與盧卡庫(右2)應該都會是最後一舞。 歐洲新聞圖片社

比利時黃金世代則可能迎來真正的收尾篇章。過去10多年，比利時靠著德布勞內（Kevin De Bruyne）、盧卡庫（Romelu Lukaku）、庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）等球星成為國際足壇強權，2018年世界盃拿下季軍更是這批球員的代表作。不過隨著阿扎爾（Eden Hazard）等人淡出，球隊早已進入世代交替階段。2026年若仍由德布勞內、盧卡庫、庫爾圖瓦扛起核心，這很可能是比利時黃金世代最後一次集體衝擊世界盃榮耀。

亞洲球迷關注的焦點，則是南韓一哥孫興慜。出生於1992年7月8日的他，在本屆世界盃期間將滿34歲，這將是他第4次踏上世界盃舞台。從2014年青澀登場、2018年帶領南韓擊敗德國，到2022年戴著面罩仍堅持出賽並率隊闖進16強，孫興慜早已是南韓足球近代最具代表性的招牌人物。以他的年齡與球隊定位來看，2026年很可能是他最後一次以隊長與頭號球星身分帶領「太極虎」挑戰世界盃。

「埃及法老」薩拉赫今年33歲，考量他主踢前鋒，4年後恐怕很難再擔任要角。 路透
「埃及法老」薩拉赫今年33歲，考量他主踢前鋒，4年後恐怕很難再擔任要角。 路透

埃及王牌薩拉赫同樣值得關注。出生於1992年6月15日的他，本屆世足期間已滿33歲，雖然仍是利物浦與埃及隊最具威脅性的進攻核心，但對國家隊而言，世界盃舞台始終是他生涯最想彌補的篇章。2018年俄羅斯世界盃，薩拉赫帶傷出賽，埃及小組賽3戰全敗；2022年則未能取得會內賽資格。若埃及在2026年重返世界盃，薩拉赫將迎來少數能在全球最高舞台證明自己的機會，也可能是他最後一次以巔峰尾聲姿態率領「法老軍團」衝擊淘汰賽。

相較於梅西、C羅、莫德里奇等名字早已與「告別」緊密相連，內馬爾、比利時黃金世代、孫興慜與薩拉赫的故事更像是另一種最後一舞：他們或許仍未完全走到生涯終點，卻都已進入必須把握當下的階段。2026年世界盃不只將見證新世代球星接班，也可能成為這批曾改變各自國家隊命運的代表人物，最後一次向世界盃榮耀發起衝擊。

2026世足賽倒數

世足戰報 2026美加墨世足 孫興慜 Neymar Lionel Messi Cristiano Ronaldo Luka Modric

相關新聞

世足賽／首次擴編48隊 台灣收看方式一次了解

2026年FIFA世界盃將於台灣時間6月12日凌晨到7月20日盛大登場，愛爾達電視連續四次取得台灣區轉播總代理，透過ELTA.tv全程完整播出史上首次擴編48隊、共計104場賽事，同時將同步授權中華電信MOD、Hami Video電視運動館完整賽事，以及有線電視東森電視、無線電視台視播出精選賽事，透過多元平台服務，讓更多台灣觀眾共同參與這場全球足球盛會。

世足賽／西班牙與法國領軍 世界盃6大奪冠熱門隊伍一覽

世界盃足球賽即將開踢，誰是下一個冠軍，預測往往失準。各隊實力差距甚小，即便強權也有可能遭到淘汰。儘管如此，史上也只有8個...

世足賽／日本隊抵美備戰 遠藤航拚首戰前傷癒

日本隊為了準備即將開幕的世界盃足球賽，已經抵達美國。而日本隊長遠藤航正在與時間賽跑，力拚首戰對上荷蘭前能恢復健康。日本隊...

世足賽／亞洲9隊闖會內賽 日韓領軍闖淘汰賽

2023年世足賽，亞洲共9隊進入正賽，日韓雙雄被看好能晉級淘汰賽，尤其日本在小組中具競爭力。澳洲與伊朗也有機會出線，而伊拉克及約旦則在難度極高的小組中挑戰艱鉅。

世足賽／內馬爾復原狀況良好 開幕戰仍打問號

身為巴西隊史進球王，內馬爾（Neymar）世足賽前卻成傷兵，上個月檢查結果是肌肉二級撕裂，不過巴西足協發表好消息，指內馬爾小腿「復原狀況良好」，為森巴軍團注入一劑強心針。

世足賽／飛到邁阿密被擋 索馬利亞裁判無緣執法

索馬利亞裁判阿爾坦（Omar Artan）入選世界盃名單，但入境美國卻遭擋，且是人已經抵達邁阿密國際機場卻被拒絕入境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。