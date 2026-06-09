世足賽／最後一舞不只梅西與C羅 「諸神黃昏」還有內馬爾、孫興慜與薩拉赫

2026年世界盃足球賽即將在美國、加拿大、墨西哥登場，本屆賽事不只是首度擴軍至48隊的歷史新頁，也可能成為多位國際足壇球星在世界盃舞台上的「最後一舞」。除了梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）、莫德里奇（Luka Modric）等傳奇人物外，內馬爾（Neymar）、比利時黃金世代、南韓一哥孫興慜（Son Heung-min）與埃及王牌薩拉赫（Mohamed Salah），同樣都站在國家隊生涯的重要轉折點。

內馬爾近年傷病纏身，34歲的他很有可能是最後一次世界盃。 路透

巴西球星內馬爾雖然年紀未必是名單中最大，但他近年飽受傷勢困擾，讓本屆世界盃更添告別意味。內馬爾過去長年被視為巴西重返世界之巔的頭號希望，也是巴西隊史進球王，不過從2014年本土世界盃重傷退場，到2018、2022年未能帶隊走到最後，他的世界盃生涯始終伴隨遺憾。若能健康趕上2026年賽事，這不僅是他再次挑戰大力神盃的機會，也可能是巴西10號最後一次以核心身分站上世界盃舞台。

比利時黃金世代將走入終點，德布勞內(左)與盧卡庫(右2)應該都會是最後一舞。 歐洲新聞圖片社

比利時黃金世代則可能迎來真正的收尾篇章。過去10多年，比利時靠著德布勞內（Kevin De Bruyne）、盧卡庫（Romelu Lukaku）、庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）等球星成為國際足壇強權，2018年世界盃拿下季軍更是這批球員的代表作。不過隨著阿扎爾（Eden Hazard）等人淡出，球隊早已進入世代交替階段。2026年若仍由德布勞內、盧卡庫、庫爾圖瓦扛起核心，這很可能是比利時黃金世代最後一次集體衝擊世界盃榮耀。

亞洲球迷關注的焦點，則是南韓一哥孫興慜。出生於1992年7月8日的他，在本屆世界盃期間將滿34歲，這將是他第4次踏上世界盃舞台。從2014年青澀登場、2018年帶領南韓擊敗德國，到2022年戴著面罩仍堅持出賽並率隊闖進16強，孫興慜早已是南韓足球近代最具代表性的招牌人物。以他的年齡與球隊定位來看，2026年很可能是他最後一次以隊長與頭號球星身分帶領「太極虎」挑戰世界盃。

「埃及法老」薩拉赫今年33歲，考量他主踢前鋒，4年後恐怕很難再擔任要角。 路透

埃及王牌薩拉赫同樣值得關注。出生於1992年6月15日的他，本屆世足期間已滿33歲，雖然仍是利物浦與埃及隊最具威脅性的進攻核心，但對國家隊而言，世界盃舞台始終是他生涯最想彌補的篇章。2018年俄羅斯世界盃，薩拉赫帶傷出賽，埃及小組賽3戰全敗；2022年則未能取得會內賽資格。若埃及在2026年重返世界盃，薩拉赫將迎來少數能在全球最高舞台證明自己的機會，也可能是他最後一次以巔峰尾聲姿態率領「法老軍團」衝擊淘汰賽。

相較於梅西、C羅、莫德里奇等名字早已與「告別」緊密相連，內馬爾、比利時黃金世代、孫興慜與薩拉赫的故事更像是另一種最後一舞：他們或許仍未完全走到生涯終點，卻都已進入必須把握當下的階段。2026年世界盃不只將見證新世代球星接班，也可能成為這批曾改變各自國家隊命運的代表人物，最後一次向世界盃榮耀發起衝擊。