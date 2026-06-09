世足賽／西班牙與法國領軍 世界盃6大奪冠熱門隊伍一覽

世界盃足球賽即將開踢，誰是下一個冠軍，預測往往失準。各隊實力差距甚小，即便強權也有可能遭到淘汰。儘管如此，史上也只有8個國家曾奪得這項足球界最珍貴的獎盃。

美國有線電視新聞網（CNN）在距世界盃開幕還剩1週，逐一分析目前最被看好的6支國家隊，它們分別是西班牙、法國、阿根廷、葡萄牙，英格蘭和巴西。

● 西班牙

西班牙是2支並列奪冠大熱門的隊伍之一。2022卡達世界盃之後，西班牙先後拿下2022－2023歐洲國家聯賽冠軍（UEFA Nations League）、2024歐洲國家盃（Euro 2024）冠軍，以及2024巴黎奧運金牌，全隊更在歐洲區資格賽以不敗戰績高居分組第一，目前在國際足球總會（FIFA）全球排名中名列第2。

西班牙是一支高得分的進攻型球隊，在2010世界盃奪冠所仰賴的控球基礎上，全隊加入速度與直接進攻的風格。如今的西班牙更快、更具侵略性。全隊優勢在於邊路一對一突破以及失球後的持續逼搶；弱點則是陣容或許過於年輕，進攻導向的踢法有時恐讓後防空虛。

西班牙最耀眼的明星是18歲天才耶馬（LamineYamal）。他極短時間內的崛起加上與巴塞隆納的淵源，已逐漸被視為一代球王梅西（Lionel Messi）接班人。然而耶馬目前正與傷勢賽跑，能否及時趕上分組首戰尚屬未知。

鬥牛士左路還有以速度見長的邊鋒威廉斯（NicoWilliams），中場更有核心佩德里（Pedri）坐鎮，陣容深度十足，各個位置均有替換空間，儘管巴塞球星羅培茲（Fermin Lopez）5月17日腳部骨折，本屆世界盃確定缺席，不過主帥佛恩特（Luis de la Fuente）已充分挖掘出這個新黃金世代的球員潛能。

● 法國

世足賽法國被看好奪冠熱門。 法國新聞社

2022世界盃亞軍在本屆以另一奪冠大熱門姿態出征。法國已連闖2屆決賽，分別在2018俄羅斯世界盃擊敗克羅埃西亞奪冠，以及2022卡達世界盃在互射12碼中負於阿根廷。倘若法國能夠連續3度殺進決賽，將是自2002日韓世界盃後的首次。當年巴西繼1998亞軍、1994奪冠後，2002再度封王；西德也曾做到這一點，分別在1982、1986和1990年，連續3次殺進決賽。

法國擁有令人敬畏的攻擊火力，人才濟濟到有時甚至可讓現任金球獎得主狄姆貝利（Ousmane Dembele）坐在替補席。姆巴佩（Kylian Mbappe）地位無可動搖：自2018俄羅斯世界盃以來，他一直是法國隊核心，同時又在2022卡達世界盃決賽上演帽子戲法，現為皇馬主力。

狄姆貝利帶領巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）連奪2屆歐洲冠軍聯賽（Champions League）冠軍，雖然2025下半年的傷勢讓他缺席歐洲區資格賽，但他似乎已經恢復。奧利塞（Michael Olise）職司拜仁慕尼黑右翼，也是法國極具殺傷力的人選，儘管他在國家隊經常是在姆巴佩身後扮演攻擊角色。

法國並非單純依賴控球，改打快速反擊同樣游刃有餘，全隊可充分利用前鋒如閃電般的速度，同時還擁有活躍的中場與頂級防線。

法國同時具備一種極難得、對有意建立王朝隊伍的重要特質：經驗與青春並存。這是1支懂得如何承受壓力的隊伍，全隊過去2屆世界盃14場比賽全都參戰，讓他們在淘汰賽階段占有不少優勢。

法國主帥德尚（Didier Deschamps）曾以隊長身分率軍奪得1998世界盃，繼以總教練身分在2018再度奪冠、2022也順利帶兵闖入決賽。德尚已宣布本屆世界盃將是他執掌帥印的最後一屆。

● 阿根廷

世足賽阿根廷名將梅西練球。 美國聯合通訊社

身為衛冕冠軍的阿根廷同樣是奪冠熱門。阿根廷將嘗試完成只有義大利（1934至1938）和巴西（1958至1962）才完成的壯舉－連續2屆在世界盃封王。

卡達奪冠後的幾年間，阿根廷對勝利的渴望從未消退。全隊贏得同樣是在美國舉行的2024美洲盃（CopaAmerica），資格賽各役更是在南美稱霸。

阿根廷依舊有著具代表性的全場強度：失球後立即逼搶，搶回球權後迅速推進。阿根廷還有一個或許罕見的最大強項：球員披上國家隊戰袍後，往往比為俱樂部效力時更加出色。

阿根廷當家明星仍是梅西。許多人視他為史上最偉大球員，每當穿上國家隊戰袍，這名38歲老將總是一次次打破外界對他年齡的質疑。梅西才再度拿下美洲盃冠軍，同時更以資格賽最佳射手的身分參戰。

這支球隊的骨幹穩固：門將馬蒂內茲（EmilianoMartinez）坐鎮穩若泰山，中後衛部分，尤其羅梅洛（Cristian Romero）也有持續高水準的演出，中場在人員更迭下仍保有風格，前場由阿爾瓦雷茲（JulianAlvarez）或馬蒂內茲（Lautaro Martinez）提供額外攻擊火力。

阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）設法讓這支贏遍一切的隊伍始終保持求勝動力，他展現極高智慧讓新血融入此一世界冠軍陣容。斯卡洛尼賦予阿根廷一種精英隊伍中相對罕見的特質：能根據不同對手改變陣型並維持整體水準。他在賽前與場上的臨場判讀能力極強，換人往往能提升球隊競爭力。

● 葡萄牙

世足賽葡萄牙名將C羅練球 歐洲新聞圖片社

葡萄牙為全球培育出許多頂尖球星，看來足球好像欠它一份情，這次在北美舉行的世界盃或許正是兌現時機。葡軍已有一套高度磨合的踢法，並以此奪得2025歐洲國家聯賽冠軍。葡萄牙在歐洲區是以分組第一晉級，擁有本屆賽事中最完整的陣容之一。

即便不再處於巔峰，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）仍是關鍵人物，幾乎可確定將在41歲這年為履歷唯一欠缺的重大獎盃傾盡全力。他的影響力在歐洲國家聯賽冠軍戰清晰可見，葡萄牙擊敗西班牙的關鍵進球就是來自「C羅」。

費南德斯（Bruno Fernandes）憑藉其精準右腳掌控前場；巴黎聖日耳曼球星維蒂尼亞（Vitinha）在中場加快導傳節奏，在控球方面不可或缺；席瓦（Bernardo Silva）在右路發揮決定性作用，時常在球場出現於意想不到之處。

葡軍主帥馬蒂內茲（Roberto Martinez）確立一套以控球和掌控節奏為核心的踢法，希望以前場壓迫在對方半場奪回球權再自兩翼展開，葡萄牙側翼正好擁有能扭轉乾坤的天才球員。

● 英格蘭

世足賽英格隊長凱恩。 路透通訊社

這個發明足球的國度渴望終結長達60年的冠軍荒，他們在每屆世界盃前總被列為熱門隊伍，但鮮少能將旗下球員的個人天賦轉化為強勢的集體面貌。此番出征，英格蘭在歐洲區資格賽交出亮麗成績，8戰全勝且未失1球。

英格蘭頭號明星當屬隊長凱恩（Harry Kane），他也是隊史最佳射手。這名拜仁慕尼黑前鋒去年終於打破長期未能奪得主要冠軍的「魔咒」，率領全隊摘下2024－2025德甲冠軍。

32歲的凱恩以絕佳狀態出征本屆賽事，他的球感與視野，尤其是多元的攻門選擇使他極具殺傷力。薩卡（Bukayo Saka）是右路另一關鍵，就是因為他的致勝球讓兵工廠（Arsenal）得以晉級歐洲冠軍聯賽決賽；至於皇馬球星貝林翰（Jude Bellingham）亦是英格蘭中場主要武器。

英格蘭還擁有一項擅長的秘密武器：空戰優勢。無論是定位球還是運動戰，精準的傳中配合高水準的頭槌構成全隊攻勢。主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）已在凱恩周圍建立起一支穩固的軍隊。不過問題或許在過於依賴凱恩，一旦他缺陣或遭壓制時，如何尋找替代方案。

● 巴西

世足賽巴西奪冠聲從不缺席。 路透通訊社

比起上述球隊略遜一籌的竟是巴西，這支偉大的足球隊只以南美區資格賽第5名成績出線，這對巴西而言實屬罕見。

自2022卡達世界盃後，巴西已歷經4任總教練才迎來令人意外的安切洛蒂（Carlo Ancelotti）。這名曾率皇馬屢奪冠軍的名帥是巴西史上首名外籍教頭，不過4年更換4位教練也說明巴西當前危機。

本屆巴西與以往不同，球隊陣容不如過去輝煌年代，中後衛的選擇反而多於前鋒。皇馬的維尼修斯（Vinicius Junior）毫無疑問是核心與希望所在。他可從左路單攻、助攻和進球，巴塞球星拉菲尼亞（Raphinha）亦能於右翼貢獻，儘管全隊至今仍未找到無可爭議的中鋒，不過天才小將恩德里克（Endrick）的入選或許就是解答。

巴西球星內馬爾（Neymar）的角色是最大問號，他至今仍離最佳狀態尚遠。安切洛蒂一再強調，內馬爾若心想在世界盃有所貢獻就必須改善體能，但這位34歲老將仍被征召入隊。不過，即便沒有過去幾個世代那般特出的天才，又有誰敢輕易排除這支5冠隊伍再次封王的可能？