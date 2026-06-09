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世足賽／日本隊抵美備戰 遠藤航拚首戰前傷癒

中央社／ 納希維爾8日綜合外電報導
日本隊遠藤航在美國備戰世足賽。 法國新聞社
日本隊遠藤航在美國備戰世足賽。 法國新聞社

日本隊為了準備即將開幕的世界盃足球賽，已經抵達美國。而日本隊長遠藤航正在與時間賽跑，力拚首戰對上荷蘭前能恢復健康。日本隊教頭表示，「只能相信、祈禱並等待」。

法新社報導，遠藤航目前33歲，效力於英超利物浦，司職中場，正苦於腳傷，先前並未參與日本隊在墨西哥的完整集訓。

日本隊今天抵達美國田納西州納希維爾（Nashville）的世界盃練習據點後，遠藤航今天首度參與全體訓練，並與隊友跑步、練習傳球。

日本隊總教練森保一表示，遠藤航仍有機會在對荷蘭之役出賽，「根據醫療報告，沒有說他無法出賽」、「我們只能相信、祈禱並等待」。

這屆世足賽由美國、加拿大、墨西哥共同舉辦，賽場橫跨這3個國家。日本與荷蘭、突尼西亞、瑞典被分在F組。

日本首戰預計在台北時間15日凌晨4時，與荷蘭對戰，接著於台北時間21日中午12時與突尼西亞交手，並在台北時間26日上午7時與瑞典對決。

利物浦今年2月與桑德蘭（Sunderland）交手期間，遠藤航的腳部受傷，且傷勢嚴重到可能會使球季報銷。不過，日本5月31日在東京與冰島舉行友誼賽期間，遠藤航復出並與隊友合力以1比0擊敗冰島。

不過，他在中場休息時間被換下場，並持續感到身體不適。

而森保一也指出，會全盤考慮替補方案，而且不會只針對遠藤航。他說，「我們有幾名選手正在從傷勢之中恢復，必須持續評估他們的狀況直到最後一刻。但先前徵召他們的前提是考量他們能及時傷癒」。

效力於英超布萊頓的日本名將三笘薰，因為在聯賽期間受傷，這次未能進入日本隊。而他受傷的時間點正逢森保一宣布日本隊陣容之前不到一週的時間。

日本另一名知名選手南野拓實，去年12月因為左膝前十字韌帶撕裂，也無緣參與本屆世足賽。

2026世足賽倒數

世足戰報 2026美加墨世足

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