世足賽／亞洲9隊闖會內賽 日韓領軍闖淘汰賽

亞洲各國誰有機會闖入淘汰賽、甚至打出震驚歐美的成績呢？首先是籤運不佳、但本身實力極具統治力的日本，被看好能衝擊小組賽首名出線，而籤運相對好的強權則是韓國，該組的前3種子實力都在伯仲之間；有機會以小組最佳第三晉級的有澳洲與伊朗。其他球隊晉級難度較高，特別是伊拉克和新軍約旦，都分到地獄難度小組。

本屆世足擴軍後，亞洲總計有9隊闖入正賽，包含3個最穩定的強權：連續11屆打入正賽的「太極虎」韓國、連8屆的「藍武士」日本、加入亞足聯後每屆都打進世足的「袋鼠軍團」澳洲，西亞2大強權伊朗、沙烏地阿拉伯都是總計7次正賽經驗，伊拉克、卡達經驗相對少，還有2個世足新軍約旦與烏茲別克。

藍武士爭首名

其中最有機會闖入淘汰賽的仍舊是東亞雙雄日韓，根據《Kompas》分析，「藍武士」日本雖然籤運不佳，分進荷蘭、瑞典、突尼西亞的戰力平均的F小組，但日本在森保一主帥長期的執教下，整體性與成熟度都稱得上是世界級強隊，此前在國際友誼賽分別贏過強權巴西、英格蘭，藍武士有著強隊心態與信心。

技戰術來說，F組頭號種子是守大於攻的荷蘭，日本並非沒有一戰之力，雙方戰和對日本來說也能接受，只要在其他比賽盡量拉開進球數就有衝擊小組首名的機會，若掉入小組第二，就要直面C組龍頭：巴西。

太極虎籤運佳

「太極虎」韓國戰力雖然與日本有一段落差，但本屆籤運較好，分到戰力平均較低的A組，該組的南非帳面戰力較弱，此前的友誼賽只能悶平未打入正賽的尼加拉瓜與牙買加，捷克與墨西哥都不算好打的對手、但也不到世界級強隊的戰力。

特別要注意的是墨西哥有著高原主場的天生優勢，即便韓國已經提早把訓練營拉到瓜達拉哈拉提前熟悉環境，但主帥洪明甫也坦言，天氣是訓練的最大問題，溼滑與氣候溫差大提高了球員狀態調整的難度。外媒分析認為韓國出線希望跟日本一樣都很高（過70%），但晉級名次影響較大，決定著淘汰賽的首輪對手強度。

澳、伊朗拚出線

其他有出線希望的包含「袋鼠軍團」澳洲與「波斯鐵騎」伊朗，上屆與日韓一起闖入淘汰賽的澳洲，本屆分組難度不好定論，D組對手有美國、巴拉圭、土耳其，帳面戰力都沒世界級強隊，但也沒有明顯較弱的隊伍，美國是熟悉環境的東道主、巴拉圭此前友誼賽狀態調整得宜、土耳其是潛藏在低種子序的大黑馬，澳洲合理的目標是在這個混亂小組搶奪第3名。

伊朗籤運與韓國一樣都不錯，他們所在的G組有著明顯弱旅紐西蘭，不同之處是頭號種子比利時強度較高、難以撼動，伊朗與埃及應該會把關鍵積分的目標放在彼此身上，甚至雙方各取1分、攜手晉級的機率都很高。

沙、烏難晉級

「綠色戰隼」沙烏地阿拉伯與「中亞白狼」烏茲別克遇到類似的分組，組內有兩個頂級強隊（西班牙、烏拉圭／葡萄牙、哥倫比亞），想要出線得死拼剩下的最後一隊，作為非洲資格賽小組頭名晉級的維德角近期友誼賽狀態不差，沙國要取勝難度很高，即便取勝、3個積分也很難靠戰績較佳的小組第三晉級。

世足新軍烏茲別克的直接對手也是非洲球隊：民主剛果，民主剛果雖然並非資格賽小組首名，但他們在洲際附加賽毫無懸念勝出，近期友誼賽狀態同樣不差，陣中五大聯賽球員多達11位，白狼軍團要拿下民主剛果的難度也不低。

地獄分組

比沙國和烏國前景更差的就是伊拉克和約旦，晉級難度堪比奪冠，「美索不達米亞雄獅」伊拉克所在的I組是球迷關注熱度高的小組，而原因是另外三強法國、塞內加爾、挪威，跟伊拉克無關，伊拉克在這3支頂級球隊旁，更現實的目標是扮演水鬼，看能不能咬下一場和局，對這三強的名次造成新變因。

「勇敢軍團」約旦分在J組，有衛冕軍阿根廷、連兩屆歐國盃16強的奧地利、非洲盃8強的阿爾及利亞，同樣也是地獄級的難度，作為首度前來世足正賽的約旦，收穫大賽經驗也是無價之寶，團隊得如稱號一般，放開壓力、享受比賽，勇敢展現出自身的所有武器。

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