世足賽／內馬爾復原狀況良好 開幕戰仍打問號

身為巴西隊史進球王，內馬爾（Neymar）世足賽前卻成傷兵，上個月檢查結果是肌肉二級撕裂，不過巴西足協發表好消息，指內馬爾小腿「復原狀況良好」，為森巴軍團注入一劑強心針。

內馬爾的小腿傷勢最初評估至少要2到3周的復原時間，本周他再進行掃描檢查，巴西足協發表一篇簡短聲明表示，檢查結果顯示內馬爾復原順利，符合預期的參數，「他將繼續按照巴西國家隊醫療團隊制定的計劃，進行復健和體能訓練。」

內馬爾已經缺席巴西兩場友誼賽，包括上個月6：2大勝巴拿馬，以及上周2：1擊敗埃及隊。不過巴西開幕戰是台灣時間14日出戰摩洛哥隊，內馬爾要和時間賽跑才能趕上第一戰。

內馬爾近幾季飽受傷病困擾，2023年10月代表國家隊出戰烏拉圭的比賽傷到左膝前十字韌帶和半月板，效力沙烏地希拉爾足球俱樂部時也有傷勢問題，本季在桑托斯足球俱樂部又出現傷病問題。

今年若能順利參賽，將是內馬爾連續4屆參與世界盃；他目前為巴西出賽128場比賽，攻進79球。

巴西本屆位於C組，首戰摩洛哥後還要和海地及蘇格蘭交手。