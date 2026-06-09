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世足賽／飛到邁阿密被擋 索馬利亞裁判無緣執法

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
索馬利亞裁判阿爾坦（Omar Artan）入選世界盃名單，但入境美國卻遭擋。 美國聯合通訊社
索馬利亞裁判阿爾坦（Omar Artan）入選世界盃名單，但入境美國卻遭擋。 美國聯合通訊社

索馬利亞裁判阿爾坦（Omar Artan）入選世界盃名單，但入境美國卻遭擋，且是人已經抵達邁阿密國際機場卻被拒絕入境。

美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）周一證實有索馬利亞公民從伊斯坦堡飛到邁阿密，打算入境美國擔任世界盃裁判，當時並沒提及姓名，不過國際足總（FIFA）之後就說明，這位裁判就是阿爾坦。

美國海關與邊境保護局指出，所有進入美國的旅客，包括運動員、教練和工作人員，都必須接受美國海關與邊境保護局的檢查和審查，入境資格的認定會根據國家安全和移民訊息來逐案審查，美國海關與邊境保護局有權詢問旅客、進行檢查，並根據美國法律決定其入境資格。

索馬利亞被列入美國禁止移民的名單，但也有例外，不過阿爾坦已經透過聲明表示，儘管陷入如此處境，仍保持樂觀心態，專注面對裁判生涯的下個挑戰，「我要感謝FIFA和非洲足協的支持，我承諾會繼續提升我的執法能力，我會專注在霧來。我也想感謝足球大家庭給的訊息，祝福我的同事在世界盃圓滿成功，期待未來比賽再加入他們一起並肩作戰。」

FIFA稍早已發出聲明指出，FIFA不會參與主辦國的移民程序，包括簽證許可，並且已接獲有關當局通知，阿爾坦的身份目前不會被改變。

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