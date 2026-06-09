世足賽／阿根廷友誼賽最終戰 梅西開綠燈但出賽時間未定

阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）將連續六屆出征世界盃，總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）今天證實，梅西將在世界盃的最後一場熱身賽上場。

「梅西會踢，我只是不知道會上多久。」斯卡洛尼今天記者會上表示，今天訓練會再和梅西討論，看避開任何風險能出賽多少時間，「我們會做出決定，不過原則上他會上。」

阿根廷上周和宏都拉斯的友誼賽，梅西在板凳上但沒有下場，不過他也有參與賽前熱身。梅西在邁阿密國際足球俱樂部休賽季前最後一場在73分鐘因身體不適下場，球隊宣布傷勢是肌肉疲勞，狀態列為每日觀察。

斯卡洛尼先前曾提到，梅西5日將開始將參與球隊部分訓練。

「我們將合理分配球員們明天的上場時間，避免任何意外發生。」斯卡洛尼也指出，身上有傷的帕斯（Nico Paz）、莫利納（Nahuel Molina）和蒙提爾（Gonzalo Montiel）明天對上冰島的友誼賽也能上陣。

不過斯卡洛尼還沒宣布取代巴勒迪（Leonardo Balerdi）的人選，這位效力馬賽的後衛上周因小腿傷勢離開訓練營，確認無法出征世界盃，「明天比賽後我們能更明確了解替補人選，我們可以頂替巴勒迪位置，但也要考慮其他方案，這取決於其他有傷球員的復原狀況。」

衛冕軍阿根廷本屆世界盃開幕戰將於16日面對阿爾及利亞，同於J組的還有奧地利和約旦。