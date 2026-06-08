快訊

雨勢升級！氣象署17時啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業

影／以色列、伊朗停火破裂！24小時內輪流射飛彈 不甩川普喊收手

日職／連兩場優質先後降二軍 徐若熙最快18日重返一軍

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／缺席最後一場熱身賽 西班牙主帥曝亞馬爾狀態

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
亞馬爾不會隨隊打熱身賽。 路透社
亞馬爾不會隨隊打熱身賽。 路透社

西班牙世界盃前最後一場熱身賽將飛到墨西哥和秘魯交手，不過陣中超級球星亞馬爾（Lamine Yamal）、威廉斯（Nico Williams）和穆尼奧斯（Víctor Muñoz）都不會隨隊，將待在西班牙位於美國查塔努加的訓練基地復健。

西班牙今天將和秘魯在墨西哥普埃布拉的庫奧特莫克體育場（Estadio Cuauhtémoc）交鋒，一周後將在亞特蘭大迎戰維德角，展開世足賽H組旅程。

亞馬爾4月22日為巴塞隆納出賽時拉傷大腿，不過上周末和威廉斯都有隨隊前往美國查塔努加訓練，周六還有出席公開訓練還為球迷簽名。

針對當家球星狀態，西班牙主帥戴拉佛恩特（Luis de la Fuente）表示，預計亞馬爾可以趕上世足賽開幕戰，但也承認這位指標人物會有出賽時間限制，可能「只有幾分鐘」。

西班牙16日迎接首戰，21日將在亞特蘭大碰沙烏地阿拉伯，分組最終戰將於台灣時間27日在瓜達拉哈拉碰烏拉圭。

2026世足賽倒數

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足球星／「下個改變足球時代的人」　西班牙18歲天才亞馬爾首登世界盃

世足攻略／H組戰術大盤點 四大風格強烈碰撞的「硬仗之組」

世足賽／梅西腿傷無礙將參與熱身賽 斯卡洛尼：不會留無用之兵

煮茶論戰／西班牙狀態佳 法國缺少人和

相關新聞

世足賽／缺席最後一場熱身賽 西班牙主帥曝亞馬爾狀態

西班牙世界盃前最後一場熱身賽將飛到墨西哥和秘魯交手，不過陣中超級球星亞馬爾（Lamine Yamal）、威廉斯（Nico Williams）和穆尼奧斯（Víctor Muñoz）都不會隨隊，將待在西班牙位於美國查塔努加的訓練基地復健。

世足賽／對陣烏克蘭突倒地 丹麥足球員恢復意識、狀況穩定

丹麥足球員艾利克森（Christian Eriksen）今天在與烏克蘭的國際友誼賽中突然倒地，所幸接受緊急治療後恢復意識...

世足賽／15.6萬人口成最小晉級國 庫拉索賽前歡唱讚美詩

庫拉索國家足球隊破紀錄闖入2026年世界盃足球賽，成為賽史上土地與人口規模最小的參賽國，並徹底扭轉了該國長期作為荷蘭足球人才庫的從屬地位。在備戰期間，庫拉索球員於荷蘭聚會中一同敬拜唱詩，並將《The Goodness of God》定為非正式隊歌，將榮耀歸給上帝。 《NBCNews》報導，2026年世界盃足球賽隊伍中，庫拉索這支僅有15.6萬人口的小國足球隊，首度成功晉級寫下世界盃球隊國家人數最少的歷史紀錄。對於這座加勒比海島嶼而言，這次晉級不僅象徵著世界盃擴軍後帶來的契機，更顯示出該國民族自豪感與文化認同的重大轉變。 過去，庫拉索球員多選擇為荷蘭效力，但在荷屬安地列斯解體後，該國開始透過召集具備血緣關係的海外僑民球員來增強實力。在庫拉索足球協會主席與技術總監的領導下，這支球隊藉由招募歐洲職業教練與善用雙重國籍優勢，成功打破了過往僵局。 如今，庫拉索球員穿上藍色球衣前往美國賽場，而在對陣四屆冠軍德國隊的首戰前夕，這支球隊沒有選擇賽前戰術演練，而是在荷蘭諾德韋克的一場聚會中，集體流淚唱著讚美詩。 《福音派焦點》報導，在備戰期間，庫拉索足球隊與「Presence Revival」敬

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。