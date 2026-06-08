世足賽／缺席最後一場熱身賽 西班牙主帥曝亞馬爾狀態

西班牙世界盃前最後一場熱身賽將飛到墨西哥和秘魯交手，不過陣中超級球星亞馬爾（Lamine Yamal）、威廉斯（Nico Williams）和穆尼奧斯（Víctor Muñoz）都不會隨隊，將待在西班牙位於美國查塔努加的訓練基地復健。

西班牙今天將和秘魯在墨西哥普埃布拉的庫奧特莫克體育場（Estadio Cuauhtémoc）交鋒，一周後將在亞特蘭大迎戰維德角，展開世足賽H組旅程。

亞馬爾4月22日為巴塞隆納出賽時拉傷大腿，不過上周末和威廉斯都有隨隊前往美國查塔努加訓練，周六還有出席公開訓練還為球迷簽名。

針對當家球星狀態，西班牙主帥戴拉佛恩特（Luis de la Fuente）表示，預計亞馬爾可以趕上世足賽開幕戰，但也承認這位指標人物會有出賽時間限制，可能「只有幾分鐘」。

西班牙16日迎接首戰，21日將在亞特蘭大碰沙烏地阿拉伯，分組最終戰將於台灣時間27日在瓜達拉哈拉碰烏拉圭。