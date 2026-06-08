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世足賽／對陣烏克蘭突倒地 丹麥足球員恢復意識、狀況穩定

中央社／ 哥本哈根7日綜合外電報導
丹麥足球員艾利克森今天在與烏克蘭的國際友誼賽中突然倒地，接受緊急治療。 法新社
丹麥足球員艾利克森今天在與烏克蘭的國際友誼賽中突然倒地，接受緊急治療。 法新社

丹麥足球員艾利克森（Christian Eriksen）今天在與烏克蘭的國際友誼賽中突然倒地，所幸接受緊急治療後恢復意識，能自行走下球場，目前狀況穩定。

法新社報導，現年34歲的艾利克森5年前在歐洲國家盃足球賽（Euro 2020）比賽場中一度心臟驟停，震驚各界。

這場比賽在丹麥奧登斯（Odense）舉行，當賽事進行至第64分鐘時，裝有心律調節器的艾利克森突然倒地，醫療團隊立刻衝入場內進行處置，雙方球員圍成人牆，阻擋外界視線。

當時丹麥以2比1領先，裁判隨即宣布比賽中止。

經過數分鐘治療後，艾利克森恢復意識，在眾人陪同下步行離場、赴醫院治療。

丹麥足球協會（Danish Football Union）在社群媒體發文說：「艾利克森意識清醒，目前情況良好。」

丹麥足球員艾利克森今天出賽，原本狀況良好。 歐新社
丹麥足球員艾利克森今天出賽，原本狀況良好。 歐新社

艾利克森2021年在歐洲國家盃對陣芬蘭的比賽中一度心臟驟停，經過各種檢查後，安裝植入性心臟去顫器（ICD），休養超過半年。

丹麥隊醫博森（Morten Boesen）表示，艾利克森目前情況「良好」。

他透露：「依我判斷，艾利克森體內的心律調節裝置正常運作，他在場上短暫失去意識，但很快恢復清醒，醫療團隊也迅速與他取得聯繫，他將在醫院接受進一步檢查，以釐清這次事件發生的原因。」

博森還說，艾利克森請他向所有球員轉達問候，並告訴大家自己沒事。

丹麥國家隊總教練理默爾（Brian Riemer）表示，這對所有人而言都是「極度震驚的經歷」。

2010年世界盃丹麥足球隊前鋒本特納（NicklasBendtner）說，這次事件「非常糟糕」，但慶幸艾利克森很快就恢復清醒。

他說：「最重要的是他能自己走下場，這代表當下情況應該還好。但這已經是第2次發生了，身為他的朋友，真的非常難受。」

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