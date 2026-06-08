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世足賽／15.6萬人口成最小晉級國 庫拉索賽前歡唱讚美詩

台灣醒報／ 台北報導
庫拉索球員於荷蘭聚會中一同敬拜唱詩，並將《The Goodness of God》定為非正式隊歌，將榮耀歸給上帝。圖截自FB
庫拉索球員於荷蘭聚會中一同敬拜唱詩，並將《The Goodness of God》定為非正式隊歌，將榮耀歸給上帝。圖截自FB

庫拉索國家足球隊破紀錄闖入2026年世界盃足球賽，成為賽史上土地與人口規模最小的參賽國，並徹底扭轉了該國長期作為荷蘭足球人才庫的從屬地位。在備戰期間，庫拉索球員於荷蘭聚會中一同敬拜唱詩，並將《The Goodness of God》定為非正式隊歌，將榮耀歸給上帝。

《NBCNews》報導，2026年世界盃足球賽隊伍中，庫拉索這支僅有15.6萬人口的小國足球隊，首度成功晉級寫下世界盃球隊國家人數最少的歷史紀錄。對於這座加勒比海島嶼而言，這次晉級不僅象徵著世界盃擴軍後帶來的契機，更顯示出該國民族自豪感與文化認同的重大轉變。

過去，庫拉索球員多選擇為荷蘭效力，但在荷屬安地列斯解體後，該國開始透過召集具備血緣關係的海外僑民球員來增強實力。在庫拉索足球協會主席與技術總監的領導下，這支球隊藉由招募歐洲職業教練與善用雙重國籍優勢，成功打破了過往僵局。

如今，庫拉索球員穿上藍色球衣前往美國賽場，而在對陣四屆冠軍德國隊的首戰前夕，這支球隊沒有選擇賽前戰術演練，而是在荷蘭諾德韋克的一場聚會中，集體流淚唱著讚美詩。

《福音派焦點》報導，在備戰期間，庫拉索足球隊與「Presence Revival」敬拜運動合作，將讚美詩《The Goodness of God》定為非正式隊歌。對於這支球隊而言，信仰並非賽前的心理建設，而是一種集體的精神武裝。

其中，庫拉索前鋒肯基·戈雷 (Kenji Gorré) 不僅是球隊主力，也是基督徒運動組織「Ballers in God」的領袖。聚會中，他向隊友公開分享自己的信仰轉變，強調個人的認同不應只建立在足球表現上，而是建立在與上帝的關係中。

最終，他鼓勵隊友放下自我並讓上帝帶領，邀請隊友一同跟隨耶穌。這種將信仰融入球隊文化的方式，使庫拉索隊在爭取榮譽的同時，也透過體育賽事見證他們的基督信仰。

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