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世足賽／伊朗人民受戰火和經濟困頓影響 世界盃熱潮不再

中央社／ 德黑蘭7日綜合外電報導
伊朗感受不到世足氣氛。 美聯社
伊朗感受不到世足氣氛。 美聯社

距離2026年世界盃足球賽開幕只剩數天時間，但伊朗因為受到戰火與經濟困境影響，當地民眾對於本次世足賽的熱情程度不如以往。

法新社報導，在伊朗首都德黑蘭一處擁有許多足球服飾及體育用品商店的街區，10歲孩童赫爾瑪（Helma）已經感受到世界盃熱潮。

赫爾瑪表示：「我支持伊朗…今年，它會在所有國家中排名第一！」

然而，伊朗經歷了美國和以色列聯手發動戰事，還有持續存在的經濟困境，並非所有當地民眾都像這位孩童一樣感到興奮。

同一處街區的一間商店內，17歲店員侯曼（Houman）指出：「這次世界盃對於伊朗人來說很不一樣…我沒看到如同歷屆那樣的熱情。」

現年42歲的攝影師舍爾文（Shervin）來自德黑蘭，他也對這次世足賽提不起興趣。

舍爾文告訴法新社駐巴黎記者：「伊朗目前沒人真正關心足球，就像似乎沒人關心伊朗人民的困苦及艱難生活條件，這讓我很生氣。」

伊朗國家足球隊曾多次參加世界盃，但迄今未從小組賽出線，他們本屆首場比賽將迎戰紐西蘭。

2026世足賽倒數

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