聽新聞
0:00 / 0:00
世足賽／伊朗人民受戰火和經濟困頓影響 世界盃熱潮不再
距離2026年世界盃足球賽開幕只剩數天時間，但伊朗因為受到戰火與經濟困境影響，當地民眾對於本次世足賽的熱情程度不如以往。
法新社報導，在伊朗首都德黑蘭一處擁有許多足球服飾及體育用品商店的街區，10歲孩童赫爾瑪（Helma）已經感受到世界盃熱潮。
赫爾瑪表示：「我支持伊朗…今年，它會在所有國家中排名第一！」
然而，伊朗經歷了美國和以色列聯手發動戰事，還有持續存在的經濟困境，並非所有當地民眾都像這位孩童一樣感到興奮。
同一處街區的一間商店內，17歲店員侯曼（Houman）指出：「這次世界盃對於伊朗人來說很不一樣…我沒看到如同歷屆那樣的熱情。」
現年42歲的攝影師舍爾文（Shervin）來自德黑蘭，他也對這次世足賽提不起興趣。
舍爾文告訴法新社駐巴黎記者：「伊朗目前沒人真正關心足球，就像似乎沒人關心伊朗人民的困苦及艱難生活條件，這讓我很生氣。」
伊朗國家足球隊曾多次參加世界盃，但迄今未從小組賽出線，他們本屆首場比賽將迎戰紐西蘭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。