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世足賽／逾9成賽事面臨酷熱風險 恐影響球員發揮

中央社／ 墨西哥市7日綜合外電報導
世足賽逾9成賽事面臨酷熱風險。 路透
世足賽逾9成賽事面臨酷熱風險。 路透

2026年世界盃足球賽即將開幕，賽事場地橫跨加拿大、墨西哥與美國。美國獨立研究機構最近發布的分析報告指出，世足賽期間，高溫機率正大幅上升，恐削弱球員表現。

「日本經濟新聞」今天報導，由氣象學者等研究人員組成的美國非營利研究組織「氣候中心」（ClimateCentral）報告指出，本屆世足賽將於11日在墨西哥市舉行開幕式，預計在美國、加拿大及墨西哥等16個體育場舉辦104場比賽。研究發現，在104場比賽中，有97場比賽正面臨高溫風險，可能導致球員表現水準下滑。

「氣候中心」研究團隊利用歷史數據分析世界盃比賽期間的氣溫，並評估其對球員表現的影響。結果顯示，在氣候變遷導致的全球暖化影響下，可能拖累球員發揮的酷熱天氣，出現機率已大幅增加。

在104場比賽中，有49場比賽遭遇酷熱天氣機率至少達50%。特別是烏拉圭與西班牙預計於6月26日在墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）對陣時，最可能發生風險性高溫。

根據波蘭研究人員於2017年發表的分析，當氣溫超過攝氏28度時，高溫將顯著影響足球員的奔跑速度和距離等狀態，甚至也可能會左右比賽戰術與比賽風格。

「氣候中心」指出，在極端高溫下，「排汗」作為身體最主要的散熱機制，可能會無法提供足夠的冷卻效果來防止身體過熱。當高溫與高濕度結合時，汗水蒸發的速度會變得更加緩慢，導致無法快速降溫。

這種濕熱天氣可能會癱瘓身體的體溫調節系統，進而引發熱相關疾病，包括熱痙攣、熱衰竭，甚至是可能致命的醫療緊急狀況，如熱中暑。

而運動員面臨熱相關疾病的風險又更高，因為身體在運動時會產生更多熱量。在戶外比賽、加上賽事中換人的限制，會進一步增加影響球員健康與表現的風險。2012年的一項研究發現，與溫和環境相比，足球員在極端高溫下的體溫可能會上升約1.1°C，這可能導致脫水和體溫過高（hyperthermia）。

對此，世界盃主辦單位為了照顧球員與觀賽球迷，已在氣候相對炎熱的城市增加夜間賽事，並強制規定球員喝水。然而，大多數體育場皆為露天設計，這讓球員與數百萬名球迷仍舊暴露在酷熱當中。

英國朴茨茅斯大學（University of Portsmouth）教授狄普敦（Mike Tipton）指出：「在超過攝氏28度的環境下踢球，會改變比賽的戰術與節奏。氣溫愈高，風險也會隨之增高。特別是在球員容易拚盡全力、超越自身極限的世界盃賽事中，更需要格外注意。」

不過，根據國際足球總會（FIFA，國際足總）、世界職業足球員協會（FIFPRO）及越來越多科學研究指出，極端高溫與高濕度只是其中幾種氣候相關風險，各項賽事正在面臨降雨模式改變、更頻繁的高水位淹水與野火、濃煙等多重挑戰。

2026世足賽倒數

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