世足賽／開踢倒數不到一周 美國SoFi體育場餐飲業基層揚言罷工

世足不只爭冠有趣，每屆都會有令人驚喜的黑馬球隊掀翻強權衝進淘汰賽，本屆每個大洲都有八強賽的潛在黑馬！歐洲最大的黑馬就是「維京海盜」挪威，迎來黃金世代的挪威是公認的淘汰賽熱門，亞洲則是長年的強權殺手日本，可能衝出隊史最佳成績，來自南美洲的厄瓜多、非洲的象牙海岸、歐亞交界的土耳其也都具備在淘汰賽走更遠的能力。

2026-06-07 14:50