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世足賽／開踢倒數不到一周 美國SoFi體育場餐飲業基層揚言罷工

中央社／ 洛杉磯6日綜合外電報導
美國SoFi體育場餐飲業基層揚言罷工。 法新社
美國SoFi體育場餐飲業基層揚言罷工。 法新社

距離2026年世界盃足球賽開踢僅剩幾天時間，位於美國加州洛杉磯郡的SoFi體育場（SoFi Stadium）預計進行8場比賽，但目前傳出該場館的餐飲業員工可能會在世足賽期間罷工。

法新社報導，工會組織Unite Here Local 11代表體育場的大約2000名餐飲業員工與接待人員，他們要求資方提高薪酬，並保證聯邦政府移民執法人員不得進入場館。

勞方贊成罷工的投票比例高達96%，這意味著他們可以隨時停止工作，而本屆世足賽將於美國當地時間6月11日開踢。

新的勞資談判預定8日進行，SoFi體育場則會在12日舉行美國本土首場世界盃賽事。

工會組織Unite Here Local 11代表的餐飲業員工和接待人員，包含廚師、洗碗工、酒吧侍者等等。

耗資超過50億美元建造且於2020年落成的SoFi體育場，將在本屆世界盃舉行8場比賽。

2026世足賽倒數

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