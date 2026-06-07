世足賽／美伊簽證風波延燒 伊朗世界盃代表隊抵墨西哥備戰

在美國拒發部分隨隊人員簽證，引發德黑蘭與華府外交爭議之際，伊朗世界盃足球代表隊今天抵達墨西哥，為2026年世界盃賽事預做準備。

法新社報導，這場簽證風波發生在世界盃開幕前數日。本屆賽事由美國、墨西哥及加拿大聯合主辦，預定12日開踢。

伊朗代表隊昨天離開位於土耳其的集訓地點並前往墨西哥。伊朗國營電視台稍早報導，球隊預計今天清晨抵達墨國西北部邊境城市蒂華納（Tijuana），賽事期間將以此地作為基地。

伊朗隊的3場分組賽都將在美國境內舉行，這使得本屆世界盃成為史上首次有主辦國迎接處於戰爭狀態國家的代表隊。

伊朗原本計劃以美國亞利桑那州土桑（Tucson）為基地，但5月底改為蒂華納。球隊先前在土耳其安塔利亞（Antalya）進行近3週集訓，期間同步申請前往墨西哥、加拿大與美國的簽證。

在球隊準備啟程前往墨西哥之際，球員獲發美國簽證，但伊朗駐土耳其大使館隨即強烈抗議，表示有15名行政管理人員未獲美簽，1名伊朗外交官及國營電視台皆證實上述消息。

大使館6日在社群平台X發文指出：「你們現在已將針對伊朗國家足球隊的蓄意歧視推向最高點」，並呼籲國際足球總會（FIFA）對美國違反規定一事追究責任。

此外，伊朗駐墨國大使帕桑迪德（AbolfazlPasandideh）也表示，球隊接獲通知，依據簽證條件，伊朗隊必須在比賽當天進出美國。

他告訴媒體記者：「我們可以在比賽當天上午入境，但也必須在同一天離境。」

這番說法與伊朗隊發言人艾拉維（Amir MahdiAlavi）稍早對國營電視的表態不一致。艾拉維先前表示，球隊獲發多次入境簽證，首場比賽前1天、其後各場比賽前2天即可抵達比賽城市。

根據FIFA世界盃相關規定，各隊總教練必須於賽前1天在比賽場地出席記者會。

伊朗被分在G組，將於15日及21日在洛杉磯分別對上紐西蘭與比利時，26日前往西雅圖迎戰埃及。