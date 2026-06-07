世足賽／梅西缺陣阿根廷仍締造熱身賽18連勝 巴西擊退埃及

世界盃足球賽即將開踢，各隊都紛紛在正式比賽前進行最後熱身。衛冕冠軍阿根廷今天輕鬆以2比0踢下宏都拉斯；巴西則是以2比1擊敗自非洲出線的埃及。

法新社報導，阿根廷今天全場占據絕對優勢，分別由馬蒂內茲（Lautaro Martinez）與席蒙（Giuliano Simeone）各攻進1球。名將梅西（Lionel Messi）坐在替補席，但總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）並未讓他上場。

梅西在5月24日腿筋受傷，斯卡洛尼希望他充分休息後能盡快恢復，以利參加即將展開的小組賽。不過梅西此役雖然高掛免戰牌，但阿根廷「熱身賽連勝紀錄」已推進至恐怖的18連勝。

這場比賽進行到第37分鐘，全場略顯沉悶的節奏突然爆發。阿根廷的泰基亞費高（Nicolas Tagliafico）在禁區內遭到對手犯規，國際米蘭前鋒馬蒂內茲罰球中網，阿根廷1比0領先。

第54分鐘，馬蒂內茲再次創造攻門機會，他靈巧的腳跟傳球協助席蒙破門，將比分擴大為2比0。

另一場巴西對埃及的賽事，巴西在熱身賽最後一戰以2比1擊敗對手，將在13日正式迎戰2022世界盃4強的摩洛哥，埃及則將在15日面對比利時。

巴西今天由明星小將恩德里克（Endrick）與季馬瑞斯（Bruno Guimaraes）各入1球，為世界盃熱身賽畫上圓滿句點。

巴西總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）率領的隊伍，上週日在里約熱內盧以6比2大勝巴拿馬。

巴西這次世界盃被分在C組，除摩洛哥外也將與蘇格蘭與海地交鋒；至於自非洲出線的埃及在G組則會遇上比利時，然後再來是紐西蘭與伊朗。

安切洛蒂在中場休息時調整多達8名球員，其中包括19歲的恩德里克。他上個賽季後半段自皇家馬德里被外借至里昂效力。這名才華橫溢的年輕球員一上場很快就展現實力，將巴西比分改寫為2比1。